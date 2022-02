Ronnenberg

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat die Polizei bei einem 38-jährigen Ronnenberger bei Hausdurchsuchungen Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich seit Donnerstag im Untersuchungshaft.

Beamte des Polizeikommissariats Ronnenberg und der Zentralen Polizeidirektion Hannover haben die zweite Durchsuchung am Donnerstag im Rahmen eines Betäubungsmittelverfahrens gemeinsam durchgeführt. Gegen den 38-jährigen Beschuldigten wird schon seit dem vergangenen Jahr wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bereits im Oktober 2021 war seine Wohnung in diesem Zusammenhang durchsucht worden. Damals beschlagnahmten die Beamten eine nicht unerhebliche Menge Marihuana, Amphetamin sowie diverse Utensilien zum Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln.

Verdutzter Beschuldigter lässt sich widerstandslos festnehmen

Offensichtlich beeindruckten diese polizeilichen Maßnahmen den Beschuldigten nur kurzzeitig, denn gegen Ende 2021 gingen im Polizeikommissariat Ronnenberg erneut Zeugenhinweise ein, die einen fortwährenden Handel mit Betäubungsmitteln seitens des Beschuldigten beschrieben. Neben einem erneuten Durchsuchungsbeschluss hatten die Beamten diesmal auch einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten dabei und vollstreckten diesem im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung. Der Beschuldigte ließ sich nach Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden sichtlich überrascht widerstandslos festnehmen und befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

