Wo ist er nur hin, der Mann mit dem weißen Bart und dem roten Mantel? An gefühlt jeder Ecke wartet er normalerweise um diese Jahreszeit auf die Kinder, um kleine Geschenke zu verteilen und die Kleinen auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Zu Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Infektionsgefahr sind Weihnachtsmänner weniger gefragt. Dafür springen an vielen Orten andere ein, um seinen Job mit viel Aufwand und Fantasie zu übernehmen – so wie jetzt Michaela Fräger in Weetzen.

Besuch vor der eigenen Haustür

Gemeinsam mit ihrer Tochter Angelina und dem geschmückten Pony Monty zog sie im südlichen Stadtteil die Aufmerksamkeit von Jung und Alt auf sich. Besonders groß war aber die Überraschung der Kinder, denen das auffällige Trio einen Besuch an der eigenen Haustür abstattete. Die Tagesmutter hatte für die Mädchen und Jungen ihrer Gruppe eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zur Geschenkübergabe durften die Kleinsten auch noch aufsitzen und einige Runden auf dem bereits 20-jährigen Monty drehen.

Michaela Fräger folgte bei ihrer zweistündigen Tour durch den Ort aber nicht nur einem Drang, den Weihnachtsmann zu vertreten. Eigentlich hatte sie anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums der Kindertagespflege Weetzen vor einigen Monaten ein Sommerfest geplant. Das durfte dann coronabedingt genauso wenig stattfinden wie eine gemeinsame Weihnachtsfeier vor den Festtagen. Trotzdem wollte die Tagesmutter etwas für „ihre“ Kinder veranstalten.

Zu ihrem „Ritt“ mit Monty startete sie aber nicht leichtfertig, sondern entwickelte eigens ein Hygienekonzept, das vom Gesundheitsamt genehmigt wurde. Der Lohn für die Mühe waren große staunende Kinderaugen.

