Es ist dünn, lang, unglaublich vielseitig, oft neongrün und lässt Kinderherzen höher schlagen: Das Springseil erobert wieder Schulturnhallen und Pausenhöfe. Mit dem Präventionsprojekt Skipping Hearts bringt die Deutsche Herzstiftung das Seilspringen – oder Rope Skipping, wie die sportliche Variante genannt wird – in die Grundschulen und zeigt den Kindern damit, wie viel Spaß es machen kann, sich zu bewegen. Erstmals war die Initiatorin Deborah Bilverstone damit an der Benther Grundschule zu Gast. Die Viertklässler waren begeistert, was mit einem einfachen Seil alles geht.

Schule hat sich im Januar für die Teilnahme beworben

Zur Musik wurden die Springseile in der Turnhalle der Benther Grundschule geschwungen. Sie hüpften was das Zeug hält – beidbeinig, im Galopp, über Kreuz, mit und ohne Zwischenhopser, schnell oder tänzelnd, vorwärts, rückwärts, alleine, zu zweit oder in der ganzen Truppe. Zwei Schulstunden lang beschäftigten sich die Viertklässler unter fachmännischer Anleitung mit dem Springseil. Und wenn sich der eine oder die andere vielleicht zuvor gedacht hatte, Springseil wäre langweilig, so wurden sie schnell eines Besseren belehrt. Das Rope Skipping brachte die Kinder ganz schön ins Schwitzen – obendrauf gab es jede Menge Spaß.

Genau von dieser Kombination hatte sich Melanie Wedekind viel versprochen und die Sportlehrerin dazu bewogen, das Projekt nach Benthe zu holen. „Ich habe mich im Januar für eine Teilnahme beworben. Ich freue mich, dass es geklappt hat“, erzählt die Fachbereichsleiterin Sport.

Auf die Plätze, fertig los! Quelle: Heidi Rabenhorst

Mit Skipping Hearts will die Deutsche Herzstiftung den natürlichen Bewegungsdrang bei Kindern fördern, die Koordination und Ausdauer verbessern und damit echte Herzvorsorge schon bei den Kleinsten leisten. Aus gutem Grund: Jedes fünfte Schulkind ist weltweit bereits übergewichtig. Aber auch die Teamarbeit ist im Projekt wichtig, und so sprangen die Mädchen und Jungen miteinander, halfen sich gegenseitig und übten die Tricks gemeinsam ein. Das Ergebnis: Am Ende verhedderte sich niemand mehr in den Seilen. Im Gegenteil: Nach 90 Minuten beherrschten manche Teilnehmer sogar komplizierte Tricks.

Kostenloses Materialpaket ist inklusive

Mit dem Workshop ist es aber nicht getan. „Wir warten nun auf ein Materialpaket, das uns die Deutsche Herzstiftung kostenlos zur Verfügung stellt“, verriet Wedekind, die das Rope Skipping in den Sportunterricht fest integrieren will. Diese Sportart sei kostengünstig, könne überall ausgeführt werden und eigne sich bestens für die Integration.

Schon richtig „alte Hasen“ in Sachen Seilspringen sind Florentine und Frederick. „Ich nutze das Seilspringen immer als Aufwärmtraining vor dem Hockeyspiel“, erzählt Flornentine (9). Für den 8 Jahre alten Frederick ist Seilspringen die „perfekte“ Beschäftigung auf dem Pausenhof.

Von Heidi Rabenhorst