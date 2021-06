Ihme-Roloven

Kaum rückt die Entscheidung näher, da betonen Anwohner noch einmal ihre Sorgen. In Ihme-Roloven soll der Ortsrat am Dienstag, 22. Juni, endgültig abstimmen: Soll das seit Jahren geplante Neubaugebiet auf einem landwirtschaftlichen Feld an der Hiddestorfer Straße oder auf einem Areal an der Hohefeldstraße entstehen?

Vor der schon seit Jahren heftig umstrittenen Standortwahl fordern die Anwohner der Hannoverschen Straße die Bürgervertreter eindringlich auf, von den Plänen für ein neues Wohngebiet hinter ihren Häusern und der Hohefeldstraße abzusehen. Für zusätzlichen Verkehr sei der schmale Durchfahrtsweg aus ihrer Sicht als einzig mögliche Erschließungsstrecke und Anbindung völlig ungeeignet.

„Unser schmaler Wirtschaftsweg zum Riedfeld, der zwischen unseren Häusern und Grundstücken verläuft, ist ja inzwischen die einzig verbliebene Erschließungsmöglichkeit zu einem Neubaugebiet hinter der Hohefeldstraße“, sagte Anwohner Wolfgang Hartmann bei der gemeinsamen Protestaktion von etwa 15 Bürgern. Eine inzwischen geschlossene Baulücke scheide als ursprünglich genannte Zufahrt zum Baugebiet aus. „Wenn aber unsere schmale Durchfahrt ausgebaut werden soll, fahren erst die schweren Baufahrzeuge und später die Autos von insgesamt 21 geplanten Wohneinheiten fast auf unseren Grundstücksgrenzen vor den Terrassen und Küchenfenstern vorbei“, sagte Hartmann.

Betroffen wären von dem zusätzlichen Verkehr zu einem möglichen Neubaugebiet hinter den Häusern der Protestler zwölf Haushalte und sieben Immobilienbesitzer. Eine der Anwohnerinnen verwies außerdem auf den engen Einfahrtsbereich zur Hannoverschen Straße. „Ich habe Pläne, bis zu meiner Grundstücksgrenze ein Carport zu errichten. Wie soll das denn funktionieren, wenn der Weg ausgebaut wird?“, fragte die Anwohnerin.

Der Weg sei als „Nadelöhr“ – so nennen es die Anwohner – für eine Erschließung völlig ungeeignet. „Viel zu wenig Platz, der Kreuzungsbereich zur Ortsdurchfahrt ist auch kaum einsehbar “, sagte die Anwohnerin. Auch als Schulweg für Kinder zur Bushaltestelle scheidet der Wirtschaftsweg laut Anwohner Hartmann aus. „Es gibt nicht einmal einen Bürgersteig“, sagt er. Außerdem sei völlig unklar, was bei einem Ausbau an Altlasten auftauche.

Eine weitere Sorge der Anwohner ist ihre möglicherweise notgedrungene Kostenbeteiligung, die bei einem Straßenausbau auf sie zu käme. Ihre weiteren Argumente für den Verzicht auf ein Neubaugebiet im Osten ihrer Häusern: Ein geschützter Walnussbaum, dessen Wurzeln unter dem Durchfahrtsweg verlaufen.

Alle Ortsräte müssen über Stadtentwicklung entscheiden Ursprünglicher Hintergrund der Sondersitzung des Ortsrates Ihme-Roloven am Dienstag, 22. Juni, ist eine notwendige Abstimmung über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Ronnenberg. Darin werden geplante Baumaßnahmen für die nächsten drei Jahre fortgeschrieben. Die in der Empfehlung einer ISEK-Kommission aufgelisteten Pläne müssen von allen Ortsräten für ihre Dörfer beschlossen werden. Erst anschließend können der zuständige Fachausschuss und dann der Rat der Stadt für das Gesamtkonzept grünes Licht geben. Das hat Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms angesichts der Proteste in Ihme-Roloven noch einmal deutlich hervorgehoben. Laut Harms gibt es aber nur in Ihme-Roloven eine umstrittene Entscheidung über den Standort eines Neubaugebietes. Trotz aller Interessenkonflikte: Der Ortsrat müsse sich in seiner Sondersitzung auf einen der beiden im ISEK-Konzept gleichwertig empfohlenen Standorte festlegen, sagte Harms. Das Besondere: Aufgrund der unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse könnte ein Votum des Ortsrates mit CDU-Mehrheit in Ihme-Roloven vom Rat wieder kassiert werden. ir

Anwohner Hartmann fasste alle Argumente schließlich mit einer Frage zusammen: „Warum soll man trotz der genannten Probleme an einem Standort festhalten, wenn das alternative Areal an der Hiddestorfer Straße problemlos zu erschließen wäre, ohne Anwohner zu schädigen?“ Diese würden sich dort wegen eines Neubaugebietes „nur um ihren Ausblick auf den Deister sorgen“, unterstellt er.

Eine Initiative von Anwohnern der Hiddestorfer Straße sieht das erwartungsgemäß ganz anders. Sie hatten bereits im Januar 2020 gegen ein dortiges Baugebiet protestiert. Unter anderem fürchten sie einen Schaden an einem sumpfigen Naturschutzstreifen entlang des Areals. Anders als an der Hohefeldstraße ist an der Hiddestorfer Straße zudem ein großes Baugebiet mit rund 50 Einheiten und mehrgeschossigen Bauten geplant. Die Belastungen wären dort also deutlich höher.

