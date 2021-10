Ronnenberg/Empelde

Die Ronnenberger Polizei hat am Wochenende zunächst einen Radfahrer und später einen Autofahrer gestoppt. Beide hatten deutlich zu viel Alkohol getrunken.

Am Sonnabendnachmittag wurde der Polizei ein alkoholisierter Fahrradfahrer in Empelde gemeldet. Dieser war aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr und anderen Verkehrsteilnehmern fast die Vorfahrt genommen hatte. Eine Streifenbesatzung der Polizei Ronnenberg konnte den Radfahrer am Ortsausgang Empelde in Richtung Ronnenberg stoppen. Der 47-jährige Ronnenberger stand deutlich unter Alkoholeinfluss, und ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Da der Grenzwert von 1,6 Promille für Radfahrer deutlich überschritten war, wurde dem Ronnenberger eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntagmorgen hielt gegen 5 Uhr eine Streifenbesatzung der Polizei Ronnenberg an der Hamelner Straße einen Audi an. Die Polizisten stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 24-jährigen Fahrer aus Springe nach Alkohol roch. Ein anschließender Alkoholtest ergab 1,85 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Von Dirk Wirausky