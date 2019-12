Ronnenberg

Eigentlich stand Uwe Würdemann ohnehin im Mittelpunkt. Doch nach dem obligatorischen Fototermin der eifrigsten Kilometersammler beim Stadtradeln 2019 bedrängten ihn die anderen Gewinner mit einer Vielzahl von Fragen. Der Grund: Der Weetzener war mit seinem voll verkleideten Liegefahrrad zur Ehrung ins Rathaus nach Empelde gekommen.

Sieger drängen sich staunend um das Liegefahrrad

Staunend drängten sich die anderen passionierten Radfahrer um das windschnittige gelb-weiße Vehikel. Er sei damit wetterunabhängig, erklärte Würdemann. Lediglich zu hoher Schnee und Sturm machten ihm auf der Straße Probleme, und bei Regen sei auch die Sicht nicht perfekt. Selbst werde er aber gut gesehen, wenn er mit 40 bis 50 Stundenkilometern im Durchschnitt auf den Straßen der Region unterwegs sei. Nur einmal habe ihn zwischen Ronnenberg und Empelde ein Autofahrer „auf die Hörner genommen“, ohne dabei größeren Schaden anzurichten.

Uwe Würdemann (Mitte) muss auch den Innenraum seines Liegerades vorführen. Quelle: Uwe Kranz

Drei Wochen haben die Teilnehmer Zeit, beim Stadtradeln Kilometer für sich, ihr Team, ihre Kommune und die Region zu sammeln. Für den Sieger im Liegefahrrad kamen dabei 1830 Kilometer zusammen. Ekkehard Sockel aus Vörie kam auf 1534 Kilometer vor Peter Sowada mit 1310 Kilometern. Endlich habe er als Ruheständler genug Zeit, mehr für die Stadtradel-Statistik zu tun, erklärte der frühere Bänker.

Bügermeisterin Stephanie Harms ehrte im Namen der Stadt auch Tom Neuenfeld als besten Schüler. Auf dem Weg zur Schule konnte der Empelder nur wenig für eine Bilanz von 308 Kilometern tun, wie der KGS-Schüler erklärt. Dafür radelte er sich abends die nötigen Strecken zusammen. Bereits am Tag zuvor war die Klasse 7G2 der Marie Curie Schule als beste Klasse geehrt worden.

237 Teilnehmer radeln für Ronnenberg

Insgesamt 237 Radfahrer hatten sich in die Liste der Ronnenberger Teilnehmer an der bundesweiten Aktion eingetragen. Mit insgesamt geradelten 56.460 Kilometern sparten sie rund acht Tonnen Kohlendioxid ein. „Hut ab“, sagte Harms und zollte den Leistungen ihren Respekt.

Die Klasse 7G2 der Marie Curie Schule gewinnt die Klassenwertung. Quelle: privat

Andrea Unterricker vom Team Klimaschutz der Verwaltung stellte heraus, dass erstmals auch in Ronnenberg eine Firmenmannschaft am Stadtradeln teilgenommen. Die Mannschaft des Empelder Unternehmens Integralis belegte sogar den dritten Rang der Wertung. Unterricker hofft, dass dieser Einsatz als Vorbild für andere Berufstätige dient. Denn gerade diese wollen man unter anderen mit dem Stadtradeln aus dem Auto aufs Fahrrad holen. Die Teamwertung gewannen die Leherer der Marie-Curie-Pedalos (8752 Kilometer) vor dem Team Vörie mit 7708 Kilometern. Die Stadt bedankte sich bei den Besten der Aktion Stadtradeln mit Urkunden, Sachpreisen und Gutscheinen.

Entsprechend der Fitness ihrer Gäste ließ Harms offen, ob sich diese im Anschluss an Lebkuchen oder Äpfeln bedienen wollten. Die Sieger nutzen den Kontakt zu den Gleichgesinnten, um darüber zu fachsimpeln, wie im kommenden Jahr noch mehr Kilometer zu erzielen wären und ob mögliche Veranstaltungen im Rahmen des Stadtradeln die Aktion in der Bevölkerung noch populärer machen könnten. Der neunte Rang in der Regionswertung sei schließlich noch ausbaufähig.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz