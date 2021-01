Empelde

Bislang unbekannte Täter haben in Empelde ein Motorrad der Marke Honda umgeworfen und dadurch beschädigt. Das Motorrad war an der Robert-Koch-Straße in Höhe der Hausnummer 7 auf dem Gehweg abgestellt gewesen. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Donnerstag, 31. Dezember, 8 Uhr, und Freitag, 1. Januar, 14.40 Uhr. Die Polizei gibt den Schaden mit 700 Euro an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Jennifer Krebs