Empelde

Eine Spur der Verwüstung haben unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Sonntags an der Berliner Straße in Empelde hinterlassen. Die Randalierer stahlen mehrere Säcke Rindenmulch, Blumenerde, Streusalz und Holzbriketts aus dem Außenlager eines Supermarktes. Den Inhalt der Säcke verteilten die Täter in der Folge nach Ansicht der Polizei absichtlich auf mehreren hundert Metern Strecke bis zur Bahnunterführung der Straße Am Sportpark.

Randalierer klettern über Bauzaun des Außenlagers

Um an die Säcke zu gelangen mussten die Unbekannten zuvor einen Bauzaun des Außenlagers überwinden. Der Bauzaun wurde dabei beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Empelde unter Telefon (0511) 1232090 oder der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Ronnenberg finden Sie in unserem Ticker.

Von Uwe Kranz