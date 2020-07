Empelde

Wenn Politiker aller Lager und Besucher minutenlang stehend applaudieren und die Stimme von Bürgermeisterin Stephanie Harms während einer Rede brüchig wird, dann geschieht im Rat der Stadt Ronnenberg etwas besonders. Einen solchen besonderen Abschied hat das Stadtparlament am Mittwoch in der Großsporthalle in Empelde gefeiert: Hans-Heinrich Hüper verabschiedet sich nach fast 40 Jahren aus dem Gremium und zieht sich aus allen politischen Ämtern zurück. Harms würdigte den CDU-Politiker als „Vorbild von nebenan“.

„Je länger man dabei ist, umso näher rückt der Zeitpunkt des Abschieds“, sagte Hüper, der seinen angestammten Platz im Plenum zu Beginn der Sitzung gar nicht mehr einnahm, sondern sich im Zuschauerbereich einen Platz suchte. Aus gesundheitlichen Gründen hatte der 74-Jährige alle Ämter zum 30. Juni aufgegeben. Eine erneute Kandidatur hätte er aber ohnehin nicht angestrebt, erklärte er. Zumal die Ratskarriere des CDU-Politikers am 1. November 2020 eine Dauer von 40 Jahren erreicht hätte. Sein Dank galt allen Unterstützern und Wegbegleitern.

Ehrennadel in Gelbgold für ehrenamtliches Engagement

Und dieser Weg war lang und von vielen Ämtern geprägt. Neben seinem Engagement im Rat auch als Sprecher seiner Fraktion und der Gruppe war Hans-Heinrich Hüper Mitglied und Vorsitzender in mehreren Ausschüssen, unter anderem 28 Jahre lang im einflussreichen Verwaltungsausschuss. Er war stellvertretender Ratsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister. Hans-Heinrich Hüper vertrat die Interessen Ronnenbergs 15 Jahre lang im Kreistag und später in der Regionsversammlung. Seit 2005 ist er Ehrenstadtbrandmeister, nachdem er zuvor zwölf Jahre lang die Geschicke der Stadtfeuerwehr geleitet hatte. Die ganze Liste seiner Verantwortlichkeiten wollte und konnte aus Zeitgründen sogar die Bürgermeisterin nicht aufzählen.

Stets habe Hans-Heinrich Hüper in seinen Ehrenämtern viel Zeit, Energie und Ideen beigesteuert, würdigte Harms dessen ehrenamtliches Engagement. Aus diesem Grund verlieh sie dem scheidenden Politiker die Ehrennadel der Stadt in Gelbgold, die höchste Auszeichnung, die die Stadt vergeben kann. Mehrere Kriterien gebe es für die Vergabe, erklärt Harms. Die Erfüllung eines würde für die Ehrung ausreichen. „Du erfüllst sie alle“, stellte die Bürgermeisterin fest. Bei dem minutenlangen Applaus für den Geehrten hielt es dann niemanden in der Sporthalle mehr auf seinem Platz.

„Das Zwischenmenschliche darf nicht leiden“

Wie wichtig Hans-Heinrich Hüper für die Ronnenberger Politik war, zeigt unter anderem auch, dass sich rund die Hälfte der Tagesordnung der Sitzung am Mittwoch mit der Nachfolgeregelung in seinen verschiedenen Ämtern beschäftigen musste. Vertreter aller Fraktionen drückten in Wortbeiträgen ihren Respekt aus. Sich ihn im Ruhestand vorzustellen, „das geht gar nicht“, stellte Gerald Müller fest, der Hans-Heinrich Hüper als Sprecher der Ratsgruppe im Amt folgt. Quer durch alle Parteien bekundeten Redner, von Hüper gelernt zu haben – und seien es nur die Hintergründe der Rübenquote, wie der SPD-Fraktionssprecher Dieter Schur leicht ironisch erzählte.

Respekt vom politischen Gegner: SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Schur (links) verabschiedet sich von Hans-Heinrich Hüper mit einem Geschenk. Quelle: Uwe Kranz

Hans-Heinrich Hüper, der erst am vergangenen Sonnabend seine langjährige Lebensgefährtin Giesela geheiratet hatte, bat um Verständnis dafür, dass er sich aufgrund seiner Erkrankung nach der Ehrung frühzeitig von der Sitzung verabschieden musste. Er ging allerdings nicht ohne die Hoffnung auf Erhalt der Umgangsformen im Ronnenberger Rat zurückzulassen. „Wenn man auch nicht immer einer Meinung ist – das Zwischenmenschliche darf am Ende nicht leiden“, sagte er.

