Ronnenberg

Die Mitglieder des neuen Rats der Stadt müssen länger als gedacht auf einen Entwurf des Haushalts für das Jahr 2022 warten. „In Abstimmung mit Bürgermeister Marlo Kratzke“ teilte Kämmerer Frank Schulz den Ratspolitikern mit, dass die Einbringung des Verwaltungsentwurfs des Etats inklusive des Stellenplanentwurfs verschoben werden muss und nicht in der nächsten Ratssitzung am Mittwoch, 15. Dezember, erfolgen kann.

Der Aufschub habe allerdings weder mit der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters noch mit einer möglichen Überlastung des Kämmerers, der kommissarisch für einen weiteren Fachbereich verantwortlich zeichnet, sondern mit der Einführung einer neuen Software zu tun, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Finanzsoftware newsystem konnte in diesem Prozess zeitweise nur eingeschränkt und eine Woche lang gar nicht genutzt werden. Die Einbringung des Etats in dem geplanten Zeitraum wäre deshalb „nicht realistisch“ gewesen, stellt Kratzke fest.

Mehr Einnahmen sollen dem Defizit entgegenwirken

Schulz kündigte als neuen Termin nun Mittwoch, 12. Januar 2022, an. Für die Haushaltsberatungen stünde anschließend dennoch ein vergleichbarer Zeitraum wie in den vergangenen Jahren zur Verfügung, sagte der Bürgermeister. In Bezug auf die weiterhin notwendige Konsolidierung der Stadtfinanzen kündigte er an, er werde im Zuge dieser Beratung „seine Position deutlich machen“.

Der Haushalt 2021 hatte in seinem Entwurf ein Minus von 4,6 Millionen Euro ausgewiesen und auch für die kommenden Jahre weitere Defizite in Millionenhöhe prognostiziert. Im Wahlkampf hatten Kratzke wie auch fast alle im Rat vertretenen Parteien erklärt, diesen vor allem durch Steigerung der Einnahmen entgegentreten zu wollen. Dabei ging es allerdings vor allem um die beschleunigte Entwicklung neuer Gewerbegebiete.

Von Uwe Kranz