Ronnenberg

Viel investiert hat die Stadt Ronnenberg in den vergangenen Jahren in den Umbau von öffentlichen Gebäuden, um zusätzliche Rettungswege einzurichten. Nun handelt die Verwaltung auch in eigener Sache. Das Gerüst an der Stirnseite des Rathauses I verrät, dass dort gerade eine Rettungsbühne für die Verwaltungsmitarbeiter angebracht wird. Das hat Cord Hennies, Leiter des Teams Gebäudewirtschaft, im Rahmen eines Berichtes zu den aktuellen Hochbauvorhaben der Stadt während der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft berichtet.

Für die Mitarbeiter der Stadt soll es einen zweiten Fluchtweg geben, falls beispielsweise das Treppenhaus im Brandfall verraucht ist, erklärte Hennies. Von der neuen Plattform aus könnten seine Kollegen und er selbst im Notfall mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden.

Stadtarchivar steht in den Startlöchern

Positive Meldungen gab es auch vom Umbau des Gemeinschaftshauses in Ronnenberg. Die Umgestaltung der früheren Kegelbahn im Keller des Hauses zu einer geeigneten Lagerstätte historischer Unterlagen sei fast abgeschlossen, sagte Hennies. Eingerichtet wurden ein kleinerer Raum zur Aufbereitung der Dokumente und ein großer für deren Lagerung. Eine offizielle Eröffnung hatte die Verwaltung bereits für das kommende Jahr angekündigt. Der für die Einrichtung benötigte Stadtarchivar soll dagegen bereits in wenigen Tagen, am 1. November, seine Arbeit aufnehmen.

Ebenfalls vor dem nächsten Schritt steht die Planung für den Bau der neuen Grundschule Auf dem Hagen in Empelde. Während der nächsten Sitzung der Stadtgebäudekommission, die am kommenden Montag nicht öffentlich tagt, will das Planungsbüro Venneberg und Zech aus Hannover dem Gremium eine belastbare Kostenschätzung vorlegen. Um dazu umfangreiche Pläne und Zeichnungen präsentieren zu können, wurde die Sitzung der Kommission in die Aula der Marie Curie Schule verlegt.

Verwaltungstrakt der Grundschule Ronnenberg ist fertig

Abgeschlossen sind die Umbauarbeiten in der Grundschule Ronnenberg. Der Einbau von neuen Fenstern und einem Sonnenschutz sind dort die letzten Maßnahmen zur Umgestaltung des Verwaltungstraktes gewesen. Als nächstes beginnen auch hier die Planungen für eine weitere Fluchttreppe.

Mit leichten Einschränkungen müssen dagegen derzeit die Nutzer der Mehrzweckhalle in Ihme-Roloven zurecht kommen. Die Erneuerung der Heizungsanlage des Gebäudes in der Dorfmitte ist aktuell in vollem Gang. Um die Temperatur wunschgemäß regeln zu können, wurde vor Ausbau der alten Heizungsanlage ein externes Heizaggregat installiert. Allerdings, so Hennies, musste auch der Wasserspeicher ausgebaut werden, sodass in der Mehrzweckhalle im schlimmsten Fall bis Ende November kein warmes Wasser zur Verfügung steht. Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass die Nutzer der Halle deshalb entweder zu Hause oder mit kaltem Wasser duschen müssen.

Von Uwe Kranz