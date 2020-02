Empelde

Besonders viel zu tun gibt es in den kommenden drei Jahren für das Team Gebäudewirtschaft bei der Stadtverwaltung in Ronnenberg. Dafür soll der Personalstamm in dieser Abteilung erweitert werden. Zusätzliche Mitarbeiter benötigen allerdings auch eine zusätzliche Bürofläche. Mithilfe von Containern soll das Rathaus 1 an der Hansastraße in Empelde deshalb in diesem Jahr um insgesamt sieben Räume erweitert werden. Das hat Teamleiter Cord Hennies jetzt erläutert.

Containerbauten werden „dringend benötigt“

Im Rahmen der Haushaltsberatungen war Thorsten Kuhn ( Die Linke) im Finanzausschuss auf den Posten mit einem Volumen von 300.000 Euro im Etatentwurf aufmerksam geworden. Seiner Frage, ob die Erweiterung aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht ins kommende Jahr verschoben werden könne, trat Kämmerer Frank Schulz, der auch Leiter des Fachbereichs Gebäudewirtschaft ist, entschieden entgegen. Die Erweiterung sei dringend nötig und dürfe auf keinen Fall aufgeschoben werden, sagte er.

Hennies beschrieb die derzeitige Situation seines Teams, das in diesem Jahr unter anderem zwei Schulbauten in Empelde und einen Kita-Bau in Linderte planen muss. Man habe alle Abläufe optimiert, dennoch reiche der Büroraum nun nicht mehr aus. Der Platzmangel führe unter anderem dazu, dass die Stelle für einen neuen Projektmanager derzeit noch nicht ausgeschrieben werden könne, „weil wir keinen Schreibtisch für ihn haben“, erklärte Hennies.

Einfache Verbindung mit dem Rathaus 1 möglich

Der Teamleiter schilderte auch die konkrete Planung. Demnach sollen im Rathausgarten südlich des Rathauses 1, entlang der der Hanssastraße sieben Büroräume in Container schnell zur Verfügung gestellt werden. Die Lage habe den Vorzug, dass die neuen Räume „einfach und direkt an das Rathaus angebunden werden können“. Leitung für Strom, Telefon und Daten können über kurze Distanzen einfach verlegt werden. Dabei sollen die Übergangsbauten so platziert werden, dass sie einer dauerhaften Rathauserweiterung nicht im Wege stehen, sollte eine solche ebenfalls im Rathausgarten geplant werden müssen.

Der Rathauskomplex in Empelde umfasst derzeit drei Gebäude, die in früheren Jahren zum Betriebsgelände der Kalibergwerks Hansa gehört hatten. Auch die Kita An der Halde und die Freiwillige Feuerwehr sind auf diesem Areal angesiedelt. Auf einer Fläche gegenüber dem Rathaus 1 soll in den kommenden Jahren zudem eine weitere Kita entstehen. Bürgermeisterin Stephanie Harms wies zuletzt allerdings darauf hin, dass auch dort möglicherweise stattdessen ein Erweiterungsgebäude für die Stadtverwaltung entstehen könne. Für diesen Fall sucht die Stadt bereits ein Ausweichgrundstück für die neue Kita.

Die beiden Klassenräume in den Containern an der Theodor-Heuss-Schule in Empelde sind bei den Schülern besonders beliebt. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit Containern hat die Stadt Ronnenberg in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Die zwei Klassenräume, die an der Theodor-Heuss-Schule bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule Auf dem Hagen aufgestellt worden sind, sind inzwischen die beliebtesten bei den Empelder Schulkindern, wie Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel berichtet. Auch Teile des Hortes in Ronnenberg sind übergangsweise in einem Container auf dem Sportfeld am Mühlenrär untergebracht.

Von Uwe Kranz