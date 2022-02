Ronnenberg

Der Rat der Stadt Ronnenberg ist sich einig: Jedes Jahr sollen, jeweils am 17. Mai, Regenbogenfahnen an den städtischen Fahnenmasten gehisst werden. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion, dies als Zeichen der Gleichberechtigung und Toleranz am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie zu praktizieren, erhielt die breite Zustimmung aller Fraktionen. Dass der Vorstoß trotzdem kein einstimmiges Votum aller Ratsmitglieder erhalten hat, lag an einem Änderungsantrag der FDP, den wiederum nicht alle Ratsmitglieder unterstützen wollten.

Ablehnung kommt von CDU und AfD

Sascha Goetz hatte für die Liberalen ins Spiel gebracht, die Fahne während des sogenannten Pride-Monats gleich für vier Wochen hängen zu lassen. Erst dies sei ein klares Signal. Beim ersten Beratungsversuch im vergangenen Monat hatte er damit bereits die Ablehnung von CDU und AfD erfahren, und auch mit dem ausformulierten Änderungsantrag stieß der FDP-Politiker am Mittwoch auf die gleiche Resonanz.

Als Signal reiche es, so Carsten Mauritz (CDU), die Fahne an einem Tag medienwirksam am Rathaus zu zeigen. Das wiederum bezeichnete Goetz als „reines Pinkwashing“. Jens Williges (Grüne) verwies darauf, dass in autoritären Systemen weiterhin Minderheiten unterdrückt werden. Adem Öktem (SPD) stellte fest, dass diese auch in Deutschland häufig noch angefeindet würden. Ein vierwöchiges Signal mithilfe der Regenbogenflagge halten deshalb beide für angemessen.

Antrag der FDP wird mit neun Gegenstimmen angenommen

Zu den Gegnern gehört Jürgen Lorenz (AfD), der fürchtet, die Stadt könne einen „Präzedenzfall“ schaffen und damit Begehrlichkeiten bei anderen Minderheiten wecken. Auch Volker Zahn (CDU) will es nicht verantworten, „auf diese Weise eine Gruppe herauszunehmen“. Fynn Nuglisch (CDU) forderte von seinen Ratskollegen, als Mandatsträger Toleranz zu Leben – und nicht Symbolpolitik zu betreiben.

Der Antragssteller selbst verwies auf einen Supermarkt in Hannover, der das ganze Jahr über in Regenbogenfarben geflaggt habe. Gegner seines Anliegens unterstellte er, dass sie weiterhin „Berührungsängste mit diesen Lebensmodellen“ hätten. Gerald Müller (CDU) verteidigte seine Fraktionskollegen, indem er betonte, dass es sich um eine reine Sachentscheidung handele. In dem abschließenden Votum über den Änderungsantrag der FDP blieb es bei lediglich neun Neinstimmen. Die Regenbogenfahnen werden demnach von nun an jedes Jahr am 17. Mai an den städtischen Fahnenmasten gehisst und bleiben dort jeweils über einen Zeitraum von vier Wochen.

Von Uwe Kranz