Empelde

Vertreter des Unternehmens Regiobus haben die Stadt Ronnenberg am Donnerstagabend über geeignete Standorte für die Ansiedlung eines Betriebshofes informiert. Welche Grundstücke oder Flächen im Stadtgebiet von Ronnenberg für das geplante Busdepot in Frage kommen, gab Regiobus in der Aula der Marie-Curie-Gesamtschule aber hinter verschlossenen Türen bekannt. Die dafür angesetzte Sondersitzung des kommunalen Fachausschusses für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach Angaben von Bürgermeisterin Stephanie Harms sollen die Ergebnisse erst in der nächsten Sitzung des Fachausschusses vorgestellt und öffentlich gemacht werden.

Unmittelbar vor der mit Spannung erwarteten Sondersitzung nannte die Bürgermeisterin den mit Regiobus abgestimmten Zeitplan: Demnach will Harms am Montag, 30. November, ebenfalls in der KGS-Aula in Empelde gleich zu Beginn der regulären Ausschusssitzung über die von dem Busunternehmen genannten Standorte in Ronnenberg berichten. In der nicht öffentlichen Sondersitzung wollte das Unternehmen zunächst dem Fachausschuss sein neues Gesamtkonzept für die Ansiedlung des neuen Busdepots vorstellen.

Anzeige

Ronnenberg erfährt als erste Kommune mögliche Standorte

Nachdem der Rat der Stadt Gehrden das Projekt des Busunternehmens Anfang Oktober gekippt hatte, bewerben sich mehrere Kommunen mit möglichen Standorten für den geplanten Betriebshof. Auch im Ronnenberger Fachausschuss hatten sich die Mitglieder Anfang November parteiübergreifend offen für neue Verhandlungen gezeigt. Laut Bürgermeisterin ist Ronnenberg auch die erste Kommune, die von den Regiobus-Vertretern bei einem Besuch über den neuesten Planungsstand informiert wird.

Was ebenfalls bekannt ist: Laut Ronnenberger Verwaltung hatten interne Gespräche zuletzt ergeben, dass für Regiobus bei der Suche nach einer Standortfläche inzwischen neue Vorgaben wichtig sind. Das berichtet die Stadt in ihrem Bürgerinformationssystem. Dort wird nach einer Anfrage der Gruppe mit den Fraktionen von CDU, Freie Wähler und FDP regelmäßig ein Fragenkatalog zum Thema Regiobus mit neuen Antworten aktualisiert. Demnach könnten für das neue Busdepot außer Grundstücken in Seelze, Springe und Wennigsen möglicherweise auch wieder Grundstücke im Ronnenberger Stadtgebiet in Frage kommen: die 2019 zu Beginn der Regiobus-Suche favorisierten Flächen in Weetzen ebenso wie andere Areale.

Lesen Sie auch

Bürgermeisterin Harms erinnerte in diesem Zusammenhang noch einmal an die Anfänge: „Die Standorte in Weetzen kamen damals für das Unternehmen nicht infrage, weil dort das Flurbereinigungsverfahren nicht abgeschlossen und damit auch die Besitzer noch unklar waren.“ Deswegen habe Regiobus damals aus Zeitgründen abgewunken. „Das wäre aber offenbar kein Hindernis mehr“, sagte Harms vor der Sondersitzung. Sie betonte außerdem, dass das geplante Gewerbegebiet Ronnenberg Nord-Ost nicht als Regiobus-Standort angeboten werde. „Das ist tabu“, versicherte Harms.

Von Ingo Rodriguez