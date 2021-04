Ronnenberg/Weetzen

Die Entscheidung ist gefallen: Die Regiobus will ihren neuen Betriebshof an der Bröhnstraße zwischen P+R-Anlage und der B 217 bei Weetzen bauen. Dieser Standort erfülle die aus Sicht des Unternehmens bestehenden Anforderungen am besten, teilte Regiobussprecher Tolga Otkun mit.

In den vergangenen Monaten hatte das Verkehrsunternehmen verschiedene Areale in der Region Hannover geprüft und bewertet. Ziel war es, eine geeignete Fläche für den Neubau eines modernen Busbetriebshofs ausfindig zu machen. Ursprünglich sollte das Millionenprojekt in Gehrden gebaut werden. Doch eine Mehrheit im Rat lehnte das Vorhaben ab.

Doch das ist aus Sicht der Regiobus Geschichte. Nun wird das Projekt in Weetzen realisiert. Mit dem Grundstückszuschnitt und dessen Erschließungsmöglichkeiten der Gesamtfläche von etwa neun Hektar, der unmittelbaren Nähe zur B 217 und zum Bahnhof Weetzen biete das Gelände eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Standorten, sagte Otkun.

Auf Ronnenberg konzentriert

Insgesamt wurden fast 30 Kriterien für die Standortauswahl untersucht und bewertet, um zu einem Endergebnis zu kommen. Die Regiobus hatte die Grundstückssuche zuletzt auf den Bereich Ronnenberg konzentriert. Die Bewertung und der Vergleich zwischen den noch zuletzt in Frage kommenden Parzellen wird den Mitgliedern des Rates und Ortsrates in nächster Zeit ausführlich vorgestellt. „Nach wie vor ist die Lage des neuen Betriebshofes in der Region Hannover unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von großer Bedeutung“, betont Regiobus-Geschäftsführerin Regina Oelfke. Es gelte, so viele Leerkilometer wie möglich mit den Bussen zu vermeiden. Der ausgesuchte Standort liegt in der Nähe vieler Regiobus-Linien. Durch kurze Anfahrtswege zum Einsatzort werden Kosten reduziert.

Eldagsen und Wunstorf könnten aufgegeben werden

Regiobus ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem passenden Grundstück. Auslöser war einerseits der Brand auf dem Betriebsgelände des Unternehmens in Eldagsen 2014. Andererseits erfordern neue Antriebstechnologien wie Elektromobilität oder Wasserstoff eine entsprechend moderne Infrastruktur. Geplant ist nach wie vor, zwei der fünf Betriebshöfe in Eldagsen und Wunstorf perspektivisch aufzugeben und am neuen Standort zusammenzuführen.

„Politik und Verwaltung in Ronnenberg kennen unsere Planungen und stehen Ihnen in höchstem Maße positiv gegenüber“, sagt Geschäftsführerin Elke van Zadel. In seiner letzten Sitzung hat sich der Weetzener Ortsrat ebenfalls einhellig positiv zu dem Vorhaben geäußert. Weitere Sitzungen verschiedener Gremien der Stadt Ronnenberg werden in der Folge über das Thema beraten. Eine finale Entscheidung ist voraussichtlich für Anfang Mai zu erwarten.

Kein politischer Gegenwind

Das nun favorisierte Gelände fällt mit seinen 90.000 Quadratmetern größer aus als der von Regiobus avisierte Platzbedarf. Drei Aspekte sind dafür ursächlich: Die in unmittelbarer Nähe befindliche P+R-Anlage soll erweitert werden. Seitens der Region gibt es Planungen, die Straßenmeisterei Ronnenberg dort mitanzusiedeln und schließlich wird über den Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände nachgedacht. Die Geschäftsführung bei Regiobus ist zuversichtlich, dass das Vorhaben dieses Mal auch wirklich umgesetzt werden kann. „Die bisher geführten Gespräche mit den Eigentümern des Grundstücks sind sehr konstruktiv und positiv verlaufen“, sagt Regina Oelfke. Im Gegensatz zu Gehrden muss Regiobus auch keinen politischen Gegenwind in Ronnenberg befürchten. Die Ronnenberger Politiker stehen den Plänen sehr wohlwollend gegenüber.

Von Dirk Wirausky