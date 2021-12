Empelde

Mehr Sicherheit und Komfort für Fahrradfahrer in Ronnenberg auf dem Weg in die Landeshauptstadt Hannover: Mit gut zweijähriger Verspätung soll im nächsten Jahr die geplante Verbesserung des Alltagsradverkehrsnetzes in Empelde umgesetzt werden. Das hat jetzt die Stadt Ronnenberg mitgeteilt. Demnach plant der Fachbereich Verkehr der Region Hannover für 2022 umfangreiche Sanierungs- und Markierungsarbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Empelde. Im Jahr 2024 könnte dann noch eine Veloroute aus Hannover bis nach Empelde und Ronnenberg verlängert werden.

Auftakt der Arbeiten am Fahrradnetz ist in Empelde

„Der Ausbau des Fahrradwegnetzes ist elementar, damit die Verkehrswende auch bei uns gelingt“, sagt Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke. Sein Ziel sei es, das Fahrradfahren in Ronnenberg attraktiver und sicherer zu machen. Damit soll schon im nächsten Jahr in Empelde begonnen werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung will die Region unter anderem südlich der Bahnlinie im Bereich der Ronnenberger Straße die Fahrbahndecke der Kreisstraße 234 sanieren. Außerdem soll dort ein Schutzstreifen für Radfahrer markiert werden – inklusive einer Piktogrammkette. Geplant sei es seitens der Region auch, die Ortsdurchfahrt mit einem bereits angekündigten Überweg für Radfahrer auszustatten, teilt die Stadt mit.

Regionssprecher Klaus Abelmann hatte bereits vor einigen Monaten einen möglichen Standort für den Überweg genannt. Demnach soll dieser vermutlich auf der Ronnenberger Straße im Bereich Am Mesterwinkel/Fachmarktzentrum gebaut werden. An dieser Stelle sollen Radfahrer später die Ronnenberger Straße kreuzen, wenn sie auf dem Radweg aus Ronnenberg oder vom Einkaufen kommend ihren Weg in Richtung Hirtenstraße auf dem neuen Schutzstreifen fortsetzen wollen. Dieser soll die Radfahrer sicherer bis zur Kreuzung an der Berliner Straße geleiten.

Wegen langer Planungszeit verfällt zunächst Fördergeld

Eigentlich sollten sich Radfahrer auf der Ronnenberger Straße in Empelde ortseinwärts längst auf einem roten Schutzstreifen bewegen können. Für den vergangenen Sommer hatte die Region den Beginn der Bauarbeiten bereits angekündigt. Wegen unerwartet langer Planungsvorbereitungen war das Fördergeld für das Projekt verfallen. Für das nächste Jahr ist nun aber geplant, auf der Empelder Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 235 im Bereich der Berliner Straße einen Schutzstreifen mit einer Piktogrammkette für Radfahrer zu markieren.

Veloroute aus Hannover soll nach Ronnenberg verlängert werden

An das grundlegend verbesserte Radwegenetz in Empelde soll laut Stadtverwaltung möglicherweise bereits in den Jahren 2023/2024 eine Veloroute aus der Landeshauptstadt Hannover angeschlossen werden. Der Hintergrund: Bis 2030 sollen Radfahrer auf zwölf gut ausgebauten Strecken von der Peripherie aus ins Stadtzentrum von Hannover gelangen. Grundsätzlich sieht das Konzept der Landeshauptstadt zwar vor, dass die Velorouten vom Innenstadtring aus zentral in den äußeren Stadtteilen enden und nicht an die Stadtgrenzen geführt werden. Nach einem Beschluss des Rates der Stadt Ronnenberg aus dem Mai 2021 soll jedoch versucht werden, in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden der Landeshauptstadt zunächst die Veloroute 10 bis an die Stadtgrenze in Badenstedt und später über die Berliner Straße, die Hirtenstraße und die Ronnenberger Straße bis in die Kernstadt zu verlängern.

Für Velorouten gelten hohe Standards Das Radwegenetz in Empelde und Ronnenberg würde von einer möglichen Verlängerung der Veloroute 10 erheblich profitieren. Für diese Routen gelten nämlich spezielle Standards: Mit einheitlicher Kennzeichnung – etwa durch Markierung oder Beschilderung – sollen sie durchgängig erkennbar sein. Im Einrichtungsverkehr sind sie 2,50 Meter breit, im Zweirichtungsverkehr haben sie eine Mindestbreite von drei Metern. Die Routen sollen Oberflächen mit hoher Qualität erhalten und in bebauten Bereichen durchgehend beleuchtet werden. Dass Radler auf den Velorouten zügig vorankommen, sollen entsprechende Vorfahrtsregeln sowie angepasste Ampelschaltungen regeln. Wartezeiten – etwa an Kreuzungen – sollen dadurch reduziert oder sogar vermieden werden. ir

„Auf Wunsch der Stadt Ronnenberg hat die Landeshauptstadt die Machbarkeit und eine mögliche Trasse der Verlängerung der Veloroute prüfen lassen“, berichtet Andrea Unterricker aus dem Ronnenberger Team Ökologie und Klimaschutz. Die Gespräche und Untersuchungen hätten ergeben, dass die Maßnahmen zur Verlängerung der Veloroute in Richtung Stadtgrenze und weiter bis Empelde und Ronnenberg grundsätzlich als eine sinnvolle Ergänzung des Radinfrastrukturnetzes angesehen werden. Gleichwohl: Laut Stadt Hannover stehen für diese Pläne derzeit bislang weder Termine für einen möglichen Baubeginn, noch finanzielle Mittel und personelle Ressourcen zur Verfügung. Notwendig seien außerdem politische Abstimmungen und Öffentlichkeitsbeteiligungen für eine Verlängerung der Trassenführung.

