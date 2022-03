Ronnenberg

Regelmäßig nimmt die Region Hannover an den Straßen der Stadt Ronnenberg Geschwindigkeitskontrolle vor. Auch im zweiten Quartal dieses Jahres wird dies der Fall sein. Die entsprechenden Termine hat die Region jetzt veröffentlicht. Demnach sind Messungen an acht Tagen von Anfang April bis Ende Juni vorgesehen. Wie gewohnt teilt die Region nicht mit, wo genau geblitzt wird und zu welcher Tageszeit. Zusätzlich behält sich die Polizei vor, mit mobilen Messeinheiten jederzeit unangekündigt eigene Messungen vorzunehmen.

Gemessen wird in Ronnenberg am Montag, 4., Freitag, 14., und Donnerstag, 28. April. Im Mai wird am Dienstag, 10., und Freitag, 20., geblitzt. Am Freitag, 2., Mittwoch, 15., und Montag, 27. Juni, bauen die Regionsmitarbeiter ebenfalls die Geräte am Straßenrand auf.

Von Uwe Kranz