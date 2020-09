Ronnenberg

Bürgermeisterin Stephanie Harms kann ihr Glück kaum fassen: Ein neues Innovationsprogramm der Region Hannover ermöglicht es der Stadt, das von der Politik und vielen Bürgern seit Jahren angestrebte Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf fast allen Durchgangsstraßen umzusetzen. Lediglich die Landesstraße 389 in Linderte bliebe damit zunächst noch außen vor.

Auf Gemeindestraßen gilt das Tempolimit bereits

Auf allen Gemeindestraßen in der Stadt gilt bereits seit Jahren Tempo 30. Auf den Regionsstraßen hingegen gab es bislang nur einige wenige Ausnahmen vor Schulen und Kitas. Deshalb hatte sich die Stadt – allerdings vergeblich – um die Aufnahme in ein Modellprojekt des Landes beworben. In der Zwischenzeit hat es im Verkehrsressort der Region allerdings ein Umdenken zum Thema Tempo 30 gegeben. Das hatten Verwaltungsmitarbeiter bereits in zurückliegenden Ausschusssitzungen berichtet. Zuletzt gab es aus Hannover sogar die Genehmigung die Straßen Ihmer Tor/Über den Beeken mit dem Tempo-30-Limit zu versehen.

Jetzt folgt der Rundumschlag: „Ich gehe davon aus, dass in das Innovationsprogramm alle Straßen aufgenommen werden, die gemeldet werden“, sagt Harms. In einer Telefonkonferenz im Juni mit ihren Bürgermeisterkollegen der Region zum Thema Verkehr und Mobilität hatte sie das Thema angestoßen und aus einigen Kommunen Rückendeckung erhalten. Als Folge entwickelte eine interne Arbeitsgruppe der Region jetzt das Innovationsprogramm, das den Verwaltungschefs am vergangenen Freitag vorgestellt wurde. „Das Ganze klingt super“, schwärmt die Ronnenberger Bürgermeisterin.

Auch das Ihmer Tor wird noch eial eingebracht

Harms will jetzt alle bereits für das Landesprojekt vorgeschlagenen Strecken der Region melden. Das betrifft in Empelde die Berliner Straße (K 234) und Nenndorfer Straße (K 235), in Linderte den Lindenbrink (K 228) sowie in Ronnenberg die Empelder Straße (K 234) und auch Ihmer Tor/Über den Beeken/Benther Straße (K 233), die „zur Sicherheit“ auch noch einmal vorgeschlagen werden, da dort die Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist.

Auch die Straße Ihmer Tor soll erneut für das Tempolimit gemeldet werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass in einer Testphase zunächst Messungen unternommen werden, um die Meldungen zu prüfen. Ab 2021 sollen die Geschwindigkeitsbeschränkungen dann zunächst für drei Jahre gelten. Danach müsse man dann ein Fazit ziehen, ob die Ziele zur Verkehrssicherheit und Lärmschutz auf den betroffenen Strecken erreicht worden sind, meint Harms.

Diese Ergebnisse könnten dann möglicherweise auch helfen, den letzten Abschnitt, die Landesstraße in Linderte in den Geltungsbereich von Tempo 30 zu bekommen. „Ich habe aber keine Lust, noch drei Jahre zu warten“, sagt Harms. Erst am 27. August hatte die Verwaltung von der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr diesbezüglich eine Absage erhalten. Die Ortstafeln seien für den Verkehrsteilnehmer gut erkennbar, sodass er seine Geschwindigkeit entsprechen frühzeitig anpassen kann, hieß es aus Hannover. „Geschwindigkeitsanzeigen werden unsererseits nicht aufgestellt.“

Harms will weitere Anfragen an die Behörde stellen. „Im Prinzip haben wir keine Argumente erhalten, warum die verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf der Straße abgebaut und nicht wieder ersetzt worden sind.“ Zunächst konzentriere man sich aber auf das Innovationsprogramm. Bis zum 30. September müssen die Meldungen bei der Region eingegangen seien. Aufgrund der Teilnahme am Modellprojekt des Landes ist die Stadt Ronnenberg darauf aber bereits gut vorbereitet.

Von Uwe Kranz