Ronnenberg

Eigentlich sollten sich Radfahrer auf der Ronnenberger Straße in Empelde ortseinwärts längst auf einem roten Schutzstreifen bewegen können. Für den vergangenen Sommer hatte die Region Hannover den Beginn einer umfassenden Fahrbahnsanierung angekündigt, die auch Maßnahmen zum Schutz von Radfahrern beinhalten sollten. Das Fördergeld für das Projekt ist inzwischen verfallen. „Leider konnte mit der Umsetzung innerhalb des Bewilligungszeitraumes nicht begonnen werden, da die Planungsvorbereitungen mehr Zeit in Anspruch genommen haben als ursprünglich eingeplant“, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann die Verzögerung. Aktuell rechnet er mit einem Baubeginn Anfang 2022.

Richtige Position für einen Überweg wird noch gesucht

Derzeit werde noch die Positionierung eines Überweges für Radfahrer auf der Ronnenberger Straße im Bereich Am Mesterwinkel/Fachmarktzentrum mit der Ronnenberger Verwaltung diskutiert, berichtet Abelmann. An dieser Stelle sollen Radfahrer später die Ronnenberger Straße kreuzen, wenn sie auf dem Radweg aus Ronnenberg oder vom Einkaufen kommend ihren Weg in Richtung Hirtenstraße auf dem neuen Schutzstreifen fortsetzen wollen. Dieser soll die Radfahrer sicherer bis zur Kreuzung an der Berliner Straße geleiten.

Ortsauswärts wird die Verbindung auf der Fahrbahn der Ronnenberger Straße und der Hirtenstraße nicht so komfortabel ausfallen. Ein Bereich für Radfahrer soll in dieser Fahrtrichtung lediglich mit Piktogrammen gekennzeichnet werden. Mehr sei auf der engen Straße nicht möglich. Für Schutzstreifen in beide Richtungen reicht die Fahrbahnbreite nicht aus, hatte die Region bereits im vergangenen Jahr festgestellt.

Bauleistungen sollen im Herbst 2021 ausgeschrieben werden

Das Gesamtprojekt der Fahrbahnsanierung erstreckt sich von der Kreuzung der Hirtenstraße mit der Berliner Straße bis zur Einmündung Am Mesterwinkel in die Ronnenberger Straße. „Da die Maßnahme nicht innerhalb der Förderlaufzeit umgesetzt werden konnte, wurde diese Maßnahme aus der Förderung Stufe 1 ,Klimaschutz durch Radverkehr‘ gestrichen“, räumt Abelmann ein. Wenn die Planung abgeschlossen ist, würde die Region aber umgehend neues Fördergeld über die Kommunalrichtlinie (BMU) beantragen. „Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst die Förderzusage bekommen und anschließend die Bauleistungen ausschreiben können.“

Im Frühjahr 2022 steht auch der Radwegbau an der K226 von Ihme-Roloven nach Hiddestorf auf dem Programm. Auch für dieses Projekt werde die Planung gerade überarbeitet, berichtet Abelmann. „Der Radweg wird aufgrund der erforderlichen Nutzbarkeit bei der Rübenernte durch landwirtschaftlichen Verkehr mit einer Breite von drei Metern geplant.“ Die Planfeststellungsunterlagen würden diesbezüglich noch angepasst, sodass im Sommer das Verfahren eingeleitet werden könne. Anschließend sei noch Fördergeld zu akquirieren.

Mittelfristig plant die Region darüber hinaus eine Sanierung der Fahrbahn auf der K233, der Ortsdurchfahrt in der Kernstadt Ronnenberg. Hier müssen sich die Nutzer und Anwohner für das Jahr 2024 auf Einschränkungen einstellen.

Von Uwe Kranz