Empelde

Die Region Hannover setzt den Ausbau ihrer Stadtbahnhaltestellen auch in Ronnenberg fort. Mithilfe einer Verlängerung des Bahnsteiges an der Endhaltestelle der Linie 9 in Empelde soll erreicht werden, dass bis zum Jahresende auch Drei-Wagen-Züge der Üstra dort halten können. Der Verkehrsausschuss der Region dem Vorhaben am Dienstag zugestimmt. Für den Ausbau der Haltetstelle in Empelde und der Haltestelle Bauweg in Linden-Mitte stehen nun insgesamt rund 2,9 Millionen Euro bereit. Umsetzen wird die Baumaßnahme die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH (infra) als Eigentümerin.

Bahnsteige müssen verlängert werden

Am Endpunkt der Stadtbahnlinie 9 in Empelde soll der Ankunftsbahnsteig um 12 Meter auf insgesamt 75,5 Meter verlängert werden, damit die Zugspitze nicht, wie bei 70 Meter langen Bahnsteigen normalerweise üblich, über das Bahnsteigende hinausragt und die Gleisquerung versperrt. Der Abfahrtsbahnsteig lässt sich allerdings wegen der angrenzenden Gleisradien nur durch Teilverlängerungen an den beiden Bahnsteigenden auf insgesamt 70 Meter verlängern.

Lesen Sie auch Neuer Hochbahnsteig in Empelde und Badenstedt ist in Betrieb

Ziel ist es, auf der Stadtbahnlinie 9 auch Bahnen mit vielen Waggons anbieten zu können. Geplant ist deshalb, ab dem Fahrplan 2023 Drei-Wagen-Zügen des Typ TW2000 einzusetzen. Nach Ausbau der übrigen nicht barrierefreien Haltestellen in Linden und Badenstedt soll dann auch der neueste Typ TW3000 bis Empelde fahren können.

Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen. Die Inbetriebnahme der verlängerten Hochbahnsteige Bauweg und Empelde ist für das vierte Quartal 2022 vorgesehen.

Von Uwe Kranz