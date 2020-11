Ronnenberg

Die Themen Klimaschutz und Energie stehen bei vielen Kommunen hoch im Kurs. Auch die Stadt Ronnenberg hat im Rathaus eine entsprechende Personalbesetzung vorgenommen. Seit dem 1. September vergangenen Jahres gehört Ricky Jark zum Team Ökologie und Klimaschutz. Seine Schwerpunkte sind Fotovoltaikanlagen und Energiemanagement. Bei seinem Dienstantritt hatte er einen ganzen Rucksack voller Erfahrung vor allem aus den USA und Afrika im Gepäck.

Die Kita Ronnenberg 1 erhält ihren Strom über eine Fotovoltaikanlage. Quelle: Stephan Hartung

Für Jark, der aus der Region Hannover stammt, war die Expo 2000 das Sprungbrett in die Welt. Er knüpfte einen Kontakt zu einer Firma aus Namibia, die dort den Aufbau von Stromnetzen betreibt. „Damals habe ich in der Tat gute Netzwerke geknüpft“, erinnert er sich und lacht. Mehrere Jahre lang blieb er in dem südwestafrikanischen Land, unterbrochen von Aufenthalten in Südafrika. Seine vorwiegende Aufgabe: für die Landwirte auf teils abgelegenen Farmen ein sogenanntes Inselnetzwerk einzurichten, „damit diese autark sind und ihren Strom selbst erzeugen können“, erklärt Jark.

Auf einer solchen Farm sorgte Ricky Jark für die technischen Voraussetzungen für die Solarstromerzeugung. Quelle: privat

In diesem Teil der Welt bedeutet das vorwiegend den Ein- und Aufbau von Fotovoltaikanlagen. „In Afrika lohnt sich das. Dort hat man 2000 Stunden Sonnenlicht im Jahr, in Deutschland ist das nur halb so viel“, sagt der 43-Jährige. Der Weg zu den Farmen geriet teilweise zum Abenteuer. Die Hauptstraßen sind zwar mit Asphalt befestigt, die ziemlich staubigen Nebenstraßen aber nicht. „Es gibt auch keine Hinweisschilder. Man bekommt vorher die Information, dass man nach 124,5 Kilometern links abbiegen muss – und das kam auch immer genau hin“, erinnert sich der gelernte Elektroinstallateur und lacht.

So sahen in Namibia die Seitenstraßen aus. Quelle: privat

Ebenfalls mit Mitteleuropa nicht zu vergleichen ist die Infrastruktur. „Vor der Abfahrt zum Kunden schaut man genau nach, ob man alle Teile dabei hat.“ Denn wenn eine Schraube fehlt, sei der nächste Baumarkt eben nicht um die Ecke, sondern vielleicht mehrere Hundert Kilometer entfernt. Auch an vielen Schulen in Namibia half Jark beim Aufbau der Stromversorgung mit. Während dieser Zeit lebte er im Haus seines Chefs in der Hauptstadt Windhuk. Dort arbeitete er auch für die Universität, an der er den Studiengang „Regenerative Energien“ mit seinem Fachwissen begleitete.

Das ist Ricky Jark zu Anfang des Jahrtausends. Quelle: privat

Auch in New York und Florida setzte Ricky Jark, der in Deutschland noch ein Studium mit dem Schwerpunkt Energietechnik mit Diplom abschloss, weitere Solarprojekte um. Vor allem der Familie wegen verlagerte er seinen Arbeitsplatz jedoch zurück in die Heimat. Für den TÜV Nord zertifizierte er Kraftwerke und Windparks und schrieb die Gutachten für den Elektroantrieb der Üstra-Busse in Hannover.

Ronnenberg setzt auf Solarenergie Im September hat die Stadt Ronnenberg die Aktion „100 Sonnendächer“ auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, dem Enercity-Fonds Proklima und der Klimaschutzagentur Region Hannover, sollen den Ronnenbergern die Installationen von Solarenergie auf dem eigenen Dach schmackhaft gemacht werden. Ziel ist die Installation von mindestens 100 neuen Solaranlagen binnen drei Jahren. Wie groß das Interesse ist, zeigte sich im Oktober. „Ein Solarstammtisch für Hausbesitzer war schnell ausgebucht. Im Januar bieten wir einen neuen Termin an“, sagt Ricky Jark. Der Energiemanager der Stadt betont: „Wir gehen mit gutem Beispiel voran, denn in städtischen Liegenschaften gibt es die größten Verbräuche.“ Dabei denkt er an die Anlagen auf den Dächern der Kita Ronnenberg 1 sowie der Marie-Curie-Schule in Empelde und Ronnenberg. Die größte Anlage erhalte allerdings die noch im Bau befindliche neue Grundschule in Empelde. hg

An seinem aktuellen Arbeitsplatz bei der Stadt Ronnenberg fühlt er sich wohl, betont Jark. Auf seine Erfahrungen aus Afrika blickt er gern zurück. „Die Menschen waren so nett. Ich habe selten eine solche Herzlichkeit erlebt“, sagt er. Daraus ergaben sich auch Freundschaften. „Bei einer Hochzeitsfeier war ich unter 150 Menschen der einzige Weiße“, erzählt er. Nach seiner Rückkehr ist ihm ein bedeutender Unterschied zu Deutschland aufgefallen: „Die Dankbarkeit der Leute in Afrika ist enorm. Das bereichert das Leben. In Deutschland erlebt man viel zu oft gestresste und undankbare Menschen.“

Von Stephan Hartung