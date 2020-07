Ronnenberg

Ein wenig ungewöhnlich mutet dieses Treffen an. Auf dem Sportplatz in Empelde stehen Vertreter der Lokalpolitik, Vorsitzende der Ronnenberger Sportvereine und der 33-jährige Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union.

Kuban schaut auf den Fußballplatz. „Da hab’ ich früher selbst mal gegen den ein oder anderen Ball getreten“, sagt der junge Mann aus Barsinghausen lächelnd. Nun ist er in einer anderen Sache hier. Kuban möchte mit den Vereinen in Kontakt treten, von ihren Sprechern hören, wie sie es bisher durch die Corona-Krise schafften und was sie sich von der Politik wünschen.

Anzeige

In Ronnenberg scheint die Lage nicht allzu dramatisch zu sein. „Uns geht es trotz Corona gut“, sagt etwa die Vorsitzende des TuS Empelde, Christiane Weißenborn. Anderen Vereinen gehe es sicher schlechter, fügt sie hinzu. Der Grund für den Optimismus seien die stabilen Mitgliederzahlen, denn niemand sei in den vergangenen Monaten ausgetreten. „Es gab sogar 30 Neuanmeldungen“, sagt Weißenborn.

Weitere HAZ+ Artikel

Shutdown besonders für Mannschaftssportler schwierig

Während des Shutdowns hätten die meisten Sportler, so weit dies möglich gewesen sei, an der frischen Luft trainiert. Beim Mannschaftssport sei dies natürlich nicht machbar gewesen, räumt die Vereinsvorsitzende ein. Für diese Gruppen sei es eine harte Zeit gewesen, die ja nun aber vorerst überstanden zu sein scheint.

Der Bundesvorsitzendende der Jungen Union, Tilman Kuban, spricht mit Vereinsvertretern aus Empelde. Quelle: Janna Silinger

Wünschen sich mehr Unterstützung: Dieter Knop, Vorsitzender des Vereins Borussia Empelde, und Christiane Weißenborn, Vorsitzende des TuS Empelde. Quelle: Janna Silinger

Nicht ganz so entspannt beurteilt Dieter Knop, Vorsitzender des Vereins Borussia Empelde, die Lage. Zwar sei auch sein noch recht junger Verein gut durch die Corona-Krise gekommen. Nach einer Weile hätten jedoch die Trainergehälter gestrichen werden müssen. „Wobei einige Trainer das sogar von sich aus gesagt haben, weil sie ja nicht arbeiten konnten“, fügt Knop hinzu. Trotzdem sei diese Entwicklung nicht erfreulich gewesen. Erst der Winter, dann das schlechte Wetter, dann das Virus – 2020 habe nicht gut begonnen.

Was er sich gewünscht hätte: Unterstützung vonseiten der Politik, des Landes, des Landessportbundes und des Niedersächsischen Fußballverbandes – „irgendjemand hätte auf uns zukommen sollen“. Das sei bisher nicht passiert.

7 Millionen Euro sollen an Niedersachsens Sportvereine gehen

Es sei aber geplant, sagt Weißenborn. Die Ronnenberger Bürgermeisterin Stephanie Harms habe Unterstützung angekündigt. Und auch Kuban berichtet davon, dass derzeit über die Verteilung von 7 Millionen Euro als Soforthilfe an Sportvereine in Niedersachsen diskutiert werde. Wie genau der Schlüssel aussehen solle, wisse er aber noch nicht.

Doch er habe Ideen, wolle sich einsetzen und das Gespräch suchen, versichert der 33-Jährige. Ihm sei das Vereinsleben wichtig. Das stehe auf seiner politischen Agenda. Denn er wisse aus eigener Erfahrung um die Bedeutung der Sportvereine, wie sehr diese das gesellschaftliche Zusammenleben förderten und stärkten. In vielen Städten und Kommunen gebe es zwar Arbeitskreise, die zwischen Politik und Vereinen vermitteln sollten, diese seien häufig jedoch ineffizient oder nur auf dem Papier existent. „Da muss sich was tun.“

Nach etwa einer Stunde verabschiedet sich Tilman Kuban- und versichert noch einmal, dass er sich für die Belange der Sportvereine engagieren will. Die Reaktionen der Vereinsvorsitzenden fallen positiv aus. Es bleibe die Hoffnung, dass die Unterhaltung Früchte trage, sagt Weißenborn.

Von Janna Silinger