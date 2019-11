Ronnenberg

Mit einer stillen Feierstunde hat die Stadt Ronnenberg den Opfern der Naziverbrechen in der Pogromnacht vor 81 Jahren gedacht. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms erinnerte in ihrer Rede an der Stele am Weingarten an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte – und speziell an die Ronnenberger Familie Seligmann. Die Nazis töteten das Familienoberhaupt noch vor Ort, Angehörige wurden ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert.

Eindringlich rief die Bürgermeisterin in Erinnerung, was am 9. November 1938 begann und später in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern endete: Menschen seien ermordet oder in den Selbstmord getrieben worden. Mehr als 1400 Synagogen und Betstuben sowie Tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe seien zerstört worden.

„Hinter Angreifern stehen geistige Brandstifter“

„Hinter den Menschen, die Flüchtlinge, Muslime oder Juden angreifen, stehen die geistigen Brandstifter. Sie schüren Ängste vor Flüchtlingen. Sie stacheln mit ihrer Wortwahl und überproportionaler Aufmerksamkeit für einzelne Vorfälle die Bürger an. Sie hetzen gegen Asylbewerber und insbesondere gegen Muslime. Sie verhöhnen die Opfer und Überlebenden der Schoa, indem sie die NS-Verbrechen relativieren“, sagte Harms mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen.

Was jetzt gebraucht werde, seien mutige und überzeugte Demokraten. „Wir brauchen Menschen, die Zivilcourage zeigen. Menschen, die den Mund aufmachen“, rief sie den rund 20 Ronnenbergern zu.

Mit Chaim Scheib war zum zweiten Mal ein Vertreter der jüdischen Gemeinde in Hannover bei der Gedenkfeier dabei. Er ließ die Feierstunde mit einem jüdischen Gebet ausklingen. Zum Zeichen ihres Gedenkens legten die Ronnenberger einen Stein auf der Fußplatte der Stele nieder.

Jessica Kubat von der Ronnenberger Stadtverwaltung verteilt Steine, mit denen die 20 Bürger den Opfern ein Zeichen ihres Gedenkens setzen können. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst