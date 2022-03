Ronnenberg

Dieter Albrecht hält ein Bild in der Hand. „Ich engagiere mich für so etwas seit 55 Jahren. Es ist einfach erschütternd, dass man immer wieder von vorn anfängt und für Frieden in der Welt demonstriert“, sagt das Vorstandsmitglied der Grünen in Ronnenberg und zeigt auf einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1983. Damals gab es eine entsprechende Kundgebung in Ronnenberg auf der Dreiecksfläche zwischen Heimatmuseum und Schule. Am Dienstagabend und damit rund 40 Jahre später war dieser Standort erneut Austragungsstätte einer Demonstration: nämlich gegen den russischen Angriff auf die Ukraine.

250 Menschen nehmen an Demonstration in Ronnenberg teil

Rund 250 Personen versammelten sich, teilweise mit Plakaten und blau-gelben Nationalflaggen der Ukraine, und setzten somit ein Zeichen. Außer Albrecht sprachen noch Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke, Superintendentin Antje Marklein und Julia Teupe (ebenfalls Grüne) zu den Teilnehmern und betonten ihre Fassungslosigkeit über den russischen Einmarsch in die Ukraine. Die Partei hatte zu der Aktion aufgerufen und freute sich, dass sich alle weiteren Ratsfraktionen sofort beteiligten. Laut Albrecht habe sich die AfD jedoch nicht gemeldet. Ähnlich verlief die Demonstration gegen die Fremdenfeindlichkeit der Spaziergänger zu Beginn dieses Jahres. Zur Musik von Nina Henke gab es zum Abschluss den gemeinsamen Song „Imagine“ von John Lennon.

Dieter Albrecht (von rechts), Julia Teupe, Marlo Kratzke und Antje Marklein sprechen zu den Zuhörern. Quelle: Stephan Hartung

Zuvor rief Marklein auch dazu auf, „dass bei aller Empörung über die aktuelle Lage nicht Hass geschürt wird und alte Feindschaften wieder aufbrechen“. Es komme nun darauf an, unschuldigen Menschen zu helfen und sie beispielsweise mit Spenden zu unterstützen. Die Superintendentin lud alle Teilnehmer am Abend zum Friedensgebet in die Michaeliskirche ein.

Unterstützung für alle Flüchtlinge

Bürgermeister Kratzke sagte allen Menschen, die aus der Ukraine flüchten, die volle Unterstützung der Stadt zu. „Wir haben die Vorbereitungen abgeschlossen und können Menschen bei uns aufnehmen. Wer vor dem Krieg flüchten muss, ist hier willkommen.“ Hinsichtlich der Unterkünfte dachte Kratzke dabei an Immobilien, die der Stadt gehören und die nach dem Ende der vor einigen Jahren erfolgten Flüchtlingskrise wieder frei sind. Auch Liegenschaften wie Dorfgemeinschaftshäuser kämen in Frage.

Die Ronnenberger zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine. Quelle: Stephan Hartung

In der Nacht zum Mittwoch kamen fünf Flüchtlinge aus der Ukraine in Ronnenberg an. Sie sind zunächst in der Unterkunft am Seegrasweg untergebracht worden. Weitere Geflüchtete sollen dem Vernehmen nach zunächst privat bei Freunden oder Familienmitgliedern untergebracht werden. Laut Kratzke sei in Deutschland mit einer Zahl von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine zu rechnen. „Auf Ronnenberg heruntergerechnet würde das bedeuten, dass uns etwa 300 Menschen zugeteilt werden.“

Von Stephan Hartung