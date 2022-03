Ronnenberg

Er ist einer der beliebtesten und populärsten deutschen Schauspieler des 20. Jahrhunderts und war schon zu Lebzeiten eine Legende. Heinz Rühmann, der große Charakterdarsteller und Komiker, der Liebhaber mit dem verschmitzten Lächeln, spielte sich in die Herzen der deutschen Zuschauer als Pfeiffer mit drei F in „Die Feuerzangenbowle“, „Charleys Tante“ und vielen anderen Filmen. Unter dem Titel „Jawoll, meine Herr’n“ präsentiert Michael J. Westphal am Freitag, 18. März, ab 20 Uhr einen Heinz-Rühmann-Abend und schlüpft dabei in die beliebtesten Filmrollen.

Auch Rühmanns Schlager kommen nicht zu kurz

Bei dem Auftritt in der Lütt Jever Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg sollen aber auch die Schlagererfolge Rühmanns nicht zu kurz kommen. Bei „Jawoll, meine Herr’n“, „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“, „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frauen“ und vielen anderen sang die ganze Nation mit, und sie sind auch heute noch Ohrwürmer. Westphal verspricht einen Abend voller Ernst und Komik, zum Lachen und zum Weinen, aber auch zum Schwelgen in Erinnerungen an die unvergessene Leinwandikone.

Die Eintrittskarten kosten 23 Euro. Kartenvorverkauf in den HAZ-Ticketshops und online bei eventim.de. Außerdem in der Goldschmiede Wegner und dem Buchladen Der Buchfink, Lange Reihe 6, in Ronnenberg, dem Tui-Reisebüro, Ronnenberger Straße 18,in Empelde sowie telefonisch unter (05109) 7812.