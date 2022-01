Ronnenberg

Es ist richtig was los rund um die Velsterstraße. An der Einmündung Über den Beeken blockieren Pylone die Zufahrt, an der Kreuzung der Velsterstraße mit Hagacker und Hagentor steht ein großes Transportfahrzeug der Polizei, auch weiter südlich in Richtung Weetzer Kirchweg wacht eine Polizeistreife über das Geschehen. Viele Menschen strömen in Richtung des Verwaltungsgebäudes an der Velsterstraße 2, einige wenige tragen Pappschilder oder Fahnen. Es handelt sich aber nicht um „Spaziergänger“ – ganz im Gegenteil: Hier versammeln sich unter dem Motto „Ronnenberg zeigt Haltung“ diejenigen, die sich gegen die sogenannten „Spaziergänger“ positionieren.

Gemeinsame Aktion von CDU, SPD, Grüne FDP und Linke

Am vergangenen Montag wurden aus der Gruppe der selbsternannten „Spaziergänger“ vor dem Verwaltungsgebäude Grabkerzen an der jüdischen Gedenktafel aufgestellt. „Heute werden hier keine Kerzen aufgestellt. Dafür werden wir sorgen“, versprach Fabian Hüper, Vorsitzender der Ronnenberger SPD-Fraktion, in Richtung der Zuhörer. Rund 200 Teilnehmer dürften es gewesen sein – eine Zahl, die zum Ende der Versammlung von der Polizei bestätigt wurde.

Fabian Hüper spricht zu den Teilnehmern. Im Hintergrund sind auch Bürgermeister Marlo Kratzke (von links) und Peter Hertel vom Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg zu sehen, die danach ebenfalls das Mikrofon übernehmen. Quelle: Stephan Hartung

„Ronnenberg zeigt Haltung“ ist eine gemeinsame Aktion der im Rat der Stadt Ronnenberg vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und Linke. „Jede Gleichsetzung von den Verbrechen der NS-Diktatur mit der Corona-Situation ist inakzeptabel und auf das Schärfste zu verurteilen“, sagte Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke und sprach von „mangelndem Respekt der „Spaziergänger’“ gegenüber der Gedenkstätte. Nicht alle Mitlaufenden dieser Gruppe seien Rechtsextreme, „aber wir können nur immer wieder appellieren, dass die Leute genau hinschauen sollen, mit wem sie da unterwegs sind“.

AfD-Fraktion distanziert sich Als einzige Fraktion des Rates hat sich die AfD von der Kundgebung auf der Velsterstraße distanziert. In einer langen Mitteilung wies der Vorsitzende Marko Nickel unter anderem den Vorwurf des Antisemitismus gegen die sogenannten „Spaziergänger“ zurück. Im Anschluss an die große Veranstaltung der Ratsparteien am Montagabend nahm er stattdessen an einem Rundgang von etwa 25 Personen durch Ronnenberg teil, die sich am Gemeinschaftshaus getroffen hatten. Die Strecke führte diesmal nicht am Haus Velsterstraße 2 vorbei.

Immer wieder spendeten die Zuhörer Beifall, auch bei der etwas längeren Ausführung von Peter Hertel vom Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg. Hertel kümmert sich seit Jahren mit hohem Engagement um die Aufarbeitung der stark ausgeprägten jüdischen Geschichte Ronnenbergs und plant in dem Verwaltungsgebäude, das frühere Wohnhaus der jüdischen Familie Seligmann, die Errichtung einer jüdischen Gedenkstätte. Ihm war es daher ein großes Anliegen zu betonen, „dass wir dieses Haus gegen jeden Schmutz und jede Form von Antisemitismus verteidigen werden“.

„Wir haben jetzt ein Zeichen gesetzt“

Nach rund 50 Minuten löste Hüper, der als Versammlungsleiter agierte – weil für jede angemeldete Demonstration eine solche Person bestimmt werden muss – die nur auf den Bereich vor dem Verwaltungsgebäude begrenzte Versammlung auf. „Wir sind sehr zufrieden, hatte wegen der Kurzfristigkeit auf 50 Personen plus X gehofft“, sagte er. Und trotz des positiven Fazits und vieler Gespräche untereinander: Natürlich hoffe man, dass man sich zu einem solchen Anlass nie mehr wiedersehe, sagte Hüper. „Wir haben jetzt ein Zeichen gesetzt, dass hoffentlich verstanden worden ist. Das Thema Impfung kann ja jeder anders sehen – aber die Vermischung mit dem Holocaust war dann einfach zuviel.“

Von Stephan Hartung