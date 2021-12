Ronnenberg

Besonderes Impfangebot für ehrenamtliche Feuerwehrleute: Zwischen Weihnachten und Silvester haben sich rund 300 Einsatzkräfte aus der gesamten Region Hannover in drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) eine Auffrischungsimpfung gegen eine mögliche Corona-Infektion verabreichen lassen. Allein in der FTZ Ronnenberg nutzten am Mittwoch mehr als 100 ehrenamtliche Kräfte das Extra-Angebot für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren, sich von einem mobilen Impfteam der Johanniter-Unfallhilfe boostern zu lassen. Nur eineinhalb Stunden nach dem Beginn der Aktion hatte Johanniter-Mitarbeiterin Stella Sebach gegen Mittag bereits 69 gespritzte Impfdosen gezählt. „Alles Drittimpfungen – fast genauso oft mit Biontech wie mit Moderna“, sagte sie.

Auch der stellvertretende Regionsbrandmeister und Brandschutzabschnittsleiter Eberhard Schmidt war am Mittwochmorgen nach Ronnenberg in die FTZ gekommen. „Ich habe schon dreimal versucht, mich ohne Anmeldung boostern zu lassen, aber die Schlangen waren immer zu lang“, sagte Schmidt. Er sei froh, dass es gelungen sei, diese Aktion für die Freiwilligen Feuerwehren zu organisieren. „Viele unserer ehrenamtlichen Feuerwehrleute sind berufstätig und haben noch keine Zeit für eine Booster-Impfung gefunden“, nannte der stellvertretende Regionsbrandmeister noch einmal den Hintergrund der Aktion. Deshalb sei in Absprache mit der Region Hannover das Impfangebot zwischen den Feiertagen organisiert worden. „In dieser Zeit haben etliche Mitglieder aus den Einsatzabteilungen frei und können sich ihre dritte Dosis abholen“, sagte Schmidt.

Angebot richtet sich an Angehörige und Freunde

Für die Johanniter war es in Ronnenberg der dritte Einsatz eines mobilen Impfteams an drei aufeinanderfolgende Tagen in drei Städten. Am Montag hatten die Johanniter bereits in der FTZ Burgdorf und am Dienstag in der FTZ Neustadt Feuerwehrleuten aus der gesamten Region Corona-Impfungen verabreicht. Laut Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, wurde an den drei Tagen insgesamt rund 300 Menschen ein Wirkstoff gegen das Coronavirus gespritzt. In Burgdorf seien es schon zum Auftakt mehr als 80 gewesen. Darunter waren aber nicht nur Feuerwehrleute: Das Angebot galt auch für Angehörige und Freunde ehrenamtlicher Rettungskräfte. „In Neustadt wären sonst nur etwa 30 Leute gespritzt worden, deshalb haben wir die Aktion ausgeweitet“, begründete Brandschutzabschnittsleiter Schmidt den Entschluss.

Nach ihrer Impfung lassen sich die Teilnehmer der Aktion von den Johannitern die Impfausweise aktualisieren. Quelle: Ingo Rodriguez

Vor der Aktion hatten in den jeweiligen Einsatzabteilungen die Ortsbrandmeister den ungefähren Bedarf ermittelt und an die Region gemeldet. Verbindliche Anmeldungen waren aber nicht notwendig. „Für Ronnenberg sind etwa 110 Teilnehmer angekündigt, es stehen aber 300 Impfdosen bereit – je nach Indikation Moderna oder Biontech“, sagte die Johannitersprecherin Bettina Martin. Hintergrund der gemeinsamen Aktion von Region, Johannitern und Feuerwehr sei auch die besondere Gefährdung der Feuerwehrleute wegen erheblich mehr Kontakten zu anderen Menschen wie etwa bei Einsätzen. Die zuständige Regionsdezernentin Cora Hermenau hatte im Vorfeld gesagt: „Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und sorgen für unsere Sicherheit. Jetzt wollen wir in der Pandemie auch für ihre Sicherheit sorgen.“

Umgesetzt wurde das Angebot auch in Ronnenberg von hauptamtlichen Mitarbeitern und medizinischem Fachpersonal der Johanniter – inklusive aller Anmeldungsformalitäten, ärztlichem Aufklärungsgespräch und Aktualisierung der Impfausweise. Von der Feuerwehr Bredenbeck waren mehrere Ehrenamtliche gemeinsam in einem Mannschaftswagen zum Impfen gekommen. „Unser Ortsbrandmeister hat alle noch nicht geboosterten Einsatzkräfte über das Angebot informiert, dann sind wir gemeinsam nach Ronnenberg gefahren“, sagte der 21-jährige Connor Brammer.

Eine Gruppe von Einsatzkräften der Feuerwehr Bredenbeck wartet nach der Impfung in der Ruhezone. Quelle: Ingo Rodriguez

Die 18-jährige Marie Rinker aus Bredenbeck hatte ihren Freund Maikol Rodriguez aus Gehrden gleich mitgebracht. Auch der 26-jährige Pascal Beck aus Gehrden nutzte das Angebot, als Freund eines Feuerwehrmitgliedes seine Auffrischungsimpfung zu bekommen. „Deshalb kann ich mich heute boostern lassen“, lobte er die Aktion.

Von Ingo Rodriguez