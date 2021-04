Ronnenberg

Rund zehn Monate lang haben Vertreter von Unternehmern, aus der Politik und Verwaltung sowie des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) an einem Runden Tisch über die Zukunft der Kalihalde in Ronnenberg diskutiert. Die Schirmherrschaft hatte das niedersächsische Wirtschaftsministerium. Unter Leitung von Ressortchef Bernd Althusmann (CDU) zogen die Beteiligten jetzt ein Resümee – allerdings ohne konkretes Ergebnis.

Ausgangspunkt der Beratungen waren Planungen des Eigentümers der Halde, der Firma Horizon Immobilien, den Salzberg mit Bauschutt abzudecken und später zu begrünen. Ausführen soll dieses Projekt die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg mit Sitz in Hannover. Demgegenüber stehen Vertreter der lokalen und regionalen Politik und die Ronnenberger Bürgerinitiative „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“, die jahrelange Belastungen mit Lkw-Verkehr, Staub und Lärm für die Anwohner vermeiden wollen.

Menke ändert Planung während der Beratungen leicht ab

In den Beratungen wurden zwölf verschiedene Varianten für den künftigen Umgang mit dem Berg beraten, von denen eine die Menke-Variante ist. Stefan Entrup, Geschäftsführer der Firma lobte den Runden Tisch als „ein positives Beispiel für frühe Beteiligung“. Die Ronnenberger Seite wirft den Unternehmen dagegen vor, während der Beratungen lediglich die Teile des eigenen Vorhabens auf Genehmigungsfähigkeit vor Antragsstellung abgeklopft zu haben. So plante Menke im Verlauf unter anderem abweichend zu dem ursprünglichen Vorhaben eine Dichtschicht ein, da das LBEG als Genehmigungsbehörde signalisiert hatte, das eine solche notwendig sein würde.

Während Ratsherr Rudi Heim (SPD) den Runden Tisch aufgrund dieses Verlaufs und dem Festhalten der Unternehmer an der Menke-Variante bereits als „Zeitverschwendung“ betitelte, sieht Jens Williges, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat, durchaus auch positive Aspekte. In einem Abschlussbericht im Namen der „Ronnenberger Seite“ verwies er auf eine Bewertungsmatrix, mithilfe derer die zwölf Varianten verglichen worden waren. Aus seiner Sicht sei daraus abzuleiten, dass bei den Abdeckungsvarianten mit unbelastetem Boden und denen mit einer Kunststoffdichtbahn als Abdichtung die Differenzen bei den Bewertungen der Ronnenberger Vertreter, der BI und des Haldeneigentümers am geringsten sind, dann folgen die Abtragsvarianten. „Die größte Differenz ergab sich bei der Abdeckungsvariante der Firma Menke mit Z2-Material“, stellte er fest. Der Z-Wert gibt an, wie stark Boden mit Schwermetallen belastet ist. Z2 ist der Wert mit der höchsten Belastung.

Abtragsvarianten bei Ronnenbergern favorisiert

Für die Ronnenberger Seite bleiben die Abtragsvarianten, bei denen der Berg beispielsweise wieder in einem Bergwerk unter Tage verfüllt werden könnte, favorisiert. Klaus Henke, Geschäftsführer der Firma Horizon, hält gerade dieses Vorgehen aus verschiedenen Gründen aber für nicht umsetzbar.

Keine Aussage wollte er jedoch zu einem weiteren Vorschlag der Ronnenberger machen, die sich auf die Zusage der Unternehmen bezieht, „dass nur die technisch erforderliche Materialmenge bei der Abdeckung aufgebracht wird“. Unter der Voraussetzung, dass die Standsicherheit der Abdeckung und der Halde gewährt ist, sieht diese Kompromisslösung vor, dass die Haldeneigentümerin Horizon Immobilien GmbH nur unbelastetes Material der Schadstoffklasse Z0 zur Aufbringung auf die Kaliabraumhalde beantragt. Zur zuvor notwendigen Formgebung für den Berg soll zudem das vorhandene Abraummaterial verwendet werden. Die Abdeckschicht oberhalb dieser Profilierung würde demnach nur eine Dicke von zwei Meter erhalten.

Althusmann regt weiteren Dialog an

Während Minister Althusmann gern eine Fortsetzung des Dialoges sehen würde, machte die Ronnenberger Seite deutlich, das sie ohne eine Kompromisszusage seitens Horizon „die Fortführung des Runden Tisches keinen Sinn mache und sich dann die weitere Auseinandersetzung in das Planfeststellungsverfahren und in lange Gerichtsverfahren verlagern würde“. Auch der Widerstand in der Bevölkerung werde sich in diesem Fall verstärken, sagt der Abschlussbericht voraus.

Keinen Zweifel haben alle Beteiligten am Runden Tisch am dringenden Handlungsbedarf an der Ronnenberger Kalihalde, da die Salzbelastung für das Grundwasser und den Bach Fösse zu hoch ist.

Uwe Kranz