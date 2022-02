Weetzen

Ortsratsmitglied Volker Wysk (SPD) hat offenbar bereits geahnt, aus welcher Richtung die Kritik kommen könnte. Der neue Name des Rundwanderwegs in Weetzen sei keineswegs weniger kreativ, als die anderen 24 Vorschläge. Er sei ebenso ein Vorschlag aus der Bevölkerung. Warum auch andere Ortsratsmitglieder präventiv Erklärungen für die später einstimmig gefällte Entscheidung suchten: Der Name für den Rundwanderweg in Weetzen lautet ab sofort „Rundwanderweg Weetzen“ – auf den ersten Blick eine wenig kreative Lösung.

Neun Bürgerinnen und Bürger hatten die insgesamt 25 Vorschläge im vergangenen Herbst nach einem Aufruf des Ortsrates eingesandt. Darunter waren viele mit Hinweisen auf den Ort, seine Geschichte oder Personen, wie „Calenberger Runde“, „Historischer Erlebnisweg“, „Zuckerroute“, „Rübenrunde“ oder auch „Rüdiger-Wilke-Weg“ als Ehrung des 2020 zurückgetretenen langjährigen Ortsbürgermeisters.

Ortsrat lehnt erneute Bürgerbeteiligung ab

Alle Fraktionen im Ortsrat schlugen den später ausgewählten Namen vor, wobei Tanja Lutz (Grüne) anregte, noch einmal die Bürgerinnen und Bürger über eine Vorauswahl entscheiden zu lassen und brachte „Entdeckerweg“ ins Spiel, da noch geplant sei, durch zusätzliche Einrichtungen am Weg die Nutzer zu Entdeckungen und Aktivitäten anzuregen. Da die anderen Fraktionen sich aber offenbar schon auf einen Vorschlag festgelegt hatten, zog sie diese Anregung wieder zurück.

Das neue Logo zeigt die Silhouette des Weges, die das Wappen des Ortes umrahmt. Quelle: Uwe Kranz

Trotz aller anderer kreativer Ideen sei der „Rundwanderweg Weetzen“ bei den Bürgern schon fest verankert, stellte Manfred Behrens (CDU) fest. „Da weiß jeder, worum es geht.“ Wysk verwies darauf, dass andere Namen wie „Rübenrunde“ in der Zukunft für die Nutzer möglicherweise nicht mehr nachvollziehbar seien, da die Zuckerfabrik dann längst verschwunden sei. Von denjenigen Bürgern, die sich bereits vergeblich für den Erhalt des Schornsteins der früheren Zuckerfabrik eingesetzt hatten, könnte dies aber auch als weitere vergebene Chance gewertet werden, dauerhaft an die industrielle Vergangenheit des Ortes zu erinnern. Wie Ortsbürgermeister Thomas Bensch jedoch erklärte, sei „Rundwanderweg Weetzen“ nach zahlreichen Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern als breiter Konsens im Ort zu werten.

Logo des Wanderweges zeigt Strecke und Wappen

Einig waren sich alle Fraktionen auch bei der Auswahl eines Logos für den Weg. Es zeigt die Silhouette des Weges, die das Ortswappen einschließt. Der Weg könne nun umgehend ausgeschildert werden, stellte Bensch fest. Allerdings muss für den optimalen Verlauf noch ein Flächentausch vorgenommen werden. Die Stadt befinde sich gerade diesbezüglich in Verhandlungen mit einem Eigentümer, erklärte der Stadtkämmerer Frank Schulz.

Eine gute Nachricht hatte Bensch noch in Bezug auf die aufzustellenden Ruhebänke: Sechs Personen haben sich inzwischen bereit erklärt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Auch diese Sitzmöbel – bei der Auswahl des Modells herrschte ebenfalls Einstimmigkeit – können nun bestellt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass man dann den Weg auch bald einweihen kann“, sagte Bensch.

Von Uwe Kranz