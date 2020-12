Weetzen

Am S-Bahnhof Weetzen stoßen Autofahrer vermehrt auf das Problem knapper Parkplätze. Denn die gute Anbindung des Bahnhofes an das S-Bahn-Netz macht den Stadtteil in Ronnenberger Süden für Pendler besonders attraktiv. Aber bei Weitem nicht alle Nutzer dieser Verbindung wohnen auch in Weetzen. Viele kommen per Bus, Fahrrad oder mit dem Auto zum Bahnhof, um ihre Fahrt dann mit der Bahn fortzusetzen. Die Region Hannover hat nun einen wichtigen Schritt gemacht, um die Parkplatznot am Bahnhof zu beseitigen.

Kosten für die Umsetzung betragen rund 300.000 Euro

„Der Verkehrsausschuss der Region hat jetzt zugestimmt, ein 13.000 Quadratmeter großes, benachbartes Grundstück für die Erweiterung der Park-and-ride-Anlage zu erwerben“, berichtet Regionssprecher Klaus Abelmann. Die Kosten für die Umsetzung würden demnach mit maximal 300.000 Euro veranschlagt. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass diese Planungen nicht in Konkurrenz zu denjenigen Flächen am Ortsrand Weetzens stünden, die für eine Ansiedlung eines Betriebshofes des Firma Regiobus in Betracht kommen.

Im Park-and-ride-Konzept der Region Hannover gehören laut Abelmann die Abstellanlagen für Autos und Fahrräder am Bahnhof Weetzen zur Kategorie eins mit der „höchsten Ausbaupriorität“. Grund dafür ist nicht zuletzt, dass sich die Lage in den vergangenen Jahren zunehmend zugespitzt hat: Die Pkw-Parkplätze seien zu 100 Prozent ausgelastet, in den Straßenseitenräumen und sonstigen Flächen im Umfeld würde zudem von Umsteigern auf die Schiene wild geparkt. Das betrifft einerseits die Straßen der Wohngebiete auf der Ostseite des Bahnhofes, aber auch die Zufahrten zum vorhandenen Park-and-ride-Platz im Westen.

Aufgrund der guten Zugtaktung sieht die Region außerdem hohes Entwicklungspotenzial für den Standort Weetzen. Es verkehren hier die S-Bahnlinien S1, S2/ S21 und S5. Die Ein- und Aussteigerzahlen betrugen im Jahr 2015 an Werktagen 3.400 Personen. Zur Abdeckung des aktuellen Bedarfs und zur angebotsorientierten Erweiterung sollen deshalb ausreichend zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Mittel- bis langfristig ist eine Verdoppelung der Anzahl der vorhandenen Anlage auf der Westseite der Verkehrsstation in mehreren Bauabschnitten vorgesehen. Gegenwärtig verfügt die Anlage über 186 Stellplätze. Der Grunderwerb soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Die Planungen für die Park-and-ride-Anlage können dann ab 2021 begonnen werden, berichtet Abelmann weiter.

Stadt will abschließbare Sammelanlage für Fahrräder installieren

Insgesamt verfügt der Bahnhof Weetzen derzeit über insgesamt 284 Pkw-Stellplätze, davon sind neun behindertengerecht. Außerdem stehen für über 100 Fahrräder Abstellmöglichkeiten bereit. In ihrer Stellungnahme zum Nahverkehrsplan der Region hatte auch die Stadt Ronnenberg die Erweiterung der Park-and-ride-Anlage gefordert. Zudem soll möglichst noch im nächsten Jahr eine abschließbare Sammelanlage für Fahrräder eingerichtet werden. „Es ist grundsätzlich unser Ziel, diese Plätze attraktiver zu gestalten, um mehr Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen“, sagt Andrea Unterricker, Teamleiterin Ökologie im Ronnenberger Rathaus.

Die anderen Ortsteile der Stadt sind mit der Buslinie 510 mit dem Bahnhof Weetzen verbunden. In Gehrden gibt es außerdem eine Initiative, die Linie des Sprinterbusses 500 bis nach Weetzen zu verlängern.

Von Uwe Kranz