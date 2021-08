Ronnenberg

Es waren turbulente Monate, die auch vor der Sportgemeinschaft (SG) 05 Ronnenberg nicht haltgemacht haben. Bei der ersten Open-Air-Jahresversammlung am Freitagabend ging es in erster Linie darum, was die Gemeinschaft in der Corona-Krise alles auf sich nehmen musste, wie die künftigen Kernaufgaben aussehen und wo grundsätzliche Probleme liegen, mit denen nicht nur dieser, sondern so gut wie alle Sportvereine zu kämpfen haben.

Auf der Tagesordnung standen zwar auch Wahlen, diese brachten jedoch keine Veränderungen mit sich: Im Amt bestätigt wurden sowohl der Vorsitzende für die Finanzen, Dieter Mockprang, als auch Bodo Sander für den Sport, Martina Sowada für die Verwaltung und Helga Kunath für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Mitglieder des Finanzausschusses, Doris Peckmann und Wilfried Jöskowiak, wurden wiedergewählt.

Ehrungen gab es an dem Abend keine. „Im Laufe dieses Jahres werden wir in einer gesonderten Veranstaltung die Mitglieder ehren, die unserem Verein in 2020 und 2021 genau 25, 40 und 50 Jahre angehören“, berichtete Mockprang. Das seien rund 50 Personen.

Auch Breitensport ist systemrelevant

Dennoch gab es im Vorstandsbericht einiges zu erzählen. „Die Corona-Pandemie hat den Breitensport in Deutschland gehörig durcheinandergewirbelt“, sagte er. Während Spitzensport unter besonderen Bedingungen möglich war und ist, war der Breitensport zeitweise ganz zum Erliegen gekommen. „Das brachte auch organisatorische und finanzielle Probleme mit sich“, so Mockprang.

Es seien nicht nur Kunst und Kultur gewesen, die unter der Pandemie gelitten haben, führte Mockprang fort. Auch die Angebote des SG 05 seien systemrelevant für viele Menschen, betonte er. Leider sei jedoch in erster Linie „den Großen“, sprich den Spitzenvereinen, geholfen worden. Und trotzdem können die derzeit 900 Mitglieder zufrieden auf 116 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.

Die Vorstandsmitglieder Dieter Mockprang (von links), Bodo Sander, Helga Kunath und Martina Sowada bleiben im Amt. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig (Archiv)

Das betonte auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) in ihrem Grußwort. Der Rat habe bereits frühzeitig im Sommer des vergangenen Jahres Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Sportvereine getroffen. So seien Nutzungskosten für Übungszeiten, die ausfallen mussten, erstattet worden. Ein besonderes „Geschenk“ überbrachte Harms für die Fußballsparte. „Die unter einem starken Maulwurfbefall leidenden Felder erhalten im Oktober eine Schädlingssperre“, sagte sie. Für die Vereine Ihme-Roloven und Weetzen wird diese Maßnahme, die auf die Initiative der SG 05 Ronnenberg zurückzuführen ist, in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt.

Probleme in der Fußballsparte

Problematisch war in der jüngsten Vergangenheit vor allem die Suche nach Trainern für die Fußball-Herrenmannschaft, erzählte Mockprang. Der einstige Bezirksligist spielt in der neuen Saison nur noch in der 1. Kreisklasse. „Wir haben gerade im Frühjahr 2020 feststellen müssen, dass die Kommerzialisierung des Sports selbst in unteren Spielklassen immer mehr um sich greift und die gewünschten Honorare kaum noch zu finanzieren sind“, kritisierte er. Weiterhin sei die „Individualisierung des Sports weg von Turngruppen oder Mannschaften hin zum eigengesteuerten Training, zum Beispiel in einem Fitnessstudio“, ein schwer zu lösendes Problem.

Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) verspricht dem Verein auch in Zukunft ihre Unterstützung. Quelle: privat

Vorhandene Angebote und Mitglieder betreuen

Viele Vereine würden inzwischen die Ansicht vertreten, es komme weniger auf ein breites Angebot und mehr Mitglieder an. „Kernaufgabe für die Zukunft ist es, die schon vorhandenen Sportangebote und die Mitglieder zu betreuen“, erläuterte Mockprang. Zumal die Mitgliederentwicklung dem Verein in allen Altersklassen vorrangig im Kinder- und Jugendsport Sorge bereite.

Um dieser Entwicklung zumindest ein wenig entgegenzuwirken, habe der Verein in der Tanzsparte auch Onlineangebote organisiert. Auch das wiedereingeführte Kinderturnen und eine neue Männer-Turngruppe sollen gegen den Trend wirken.

Doch vieles musste ausfallen im Corona-Jahr 2020. Diverse Feiern, Workshops, Camps und das Osterfeuer konnten nicht organisiert werden, erzählte er. Durch den Wegfall fehlten natürlich gewisse finanzielle Mittel. Dennoch konnte Mockprang berichten, dass die wirtschaftliche Lage unverändert gut ist.

Das Interesse an der Versammlung war im Übrigen groß. Die Mitglieder seien froh gewesen, sich endlich einmal wieder zu sehen, sich austauschen zu können und wieder ein kleines bisschen Normalität zu spüren, so Mockprang.

Von Janna Silinger