Ronnenberg

Sie gilt als eines der deutschen Toptalente in der Tanzsportart Breakdance und ist eine Nachwuchshoffnung für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Wenn Breaking – so heißt der Tanzstil offiziell – in drei Jahren als neue olympische Disziplin eingeführt wird, will die 18-jährige Luisa Voigt unbedingt dabei sein. Doch die junge Frau aus Wennigsen denkt auch ganz uneigennützig voraus: Auf Anfrage der Sportgemeinschaft (SG) 05 Ronnenberg will die Schülerin nun für die Tanzsparte des Vereins gezielt Nachwuchstalente suchen und dabei helfen, eine neue Gruppe aufzubauen.

„Mir liegt die Nachwuchsförderung in meiner Sportart sehr am Herzen“, erzählt Voigt. Für den SG-05-Tanzspartenleiter Uwe Kruse ist sie ein Glücksgriff: „Wir wollen auch in Hinblick auf die neue olympische Disziplin unser Angebot ausbauen und einen Breakdancekurs ins Leben rufen“, sagt er.

Vorstoß bei den Deutschen Meisterschaften ins Viertelfinale

Kruse ist es gelungen, mit der Schülerin Voigt ein absolutes Toptalent zu engagieren. Sie gehört zum aktuellen Bundeskader, in dem sich insgesamt 16 deutsche Sportlerinnen und Sportler schon jetzt auf die Olympischen Spiele in Paris in drei Jahren vorbereiten. Vor wenigen Tagen schied Voigt bei den Deutschen Breaking-Meisterschaften in Hannover erst im Viertelfinale aus.

Dass ausgerechnet die Schülerin der Freien Waldorfschule in Sorsum dem Ronnenberger Sportverein beim Aufbau eines Breakdanceangebots helfen will, ist auch einer Reihe von Zufällen zu verdanken. „Nachdem im Herbst bekannt geworden war, dass Breaking 2024 in Paris olympisch werden soll, gab es eine Umfrage des Niedersächsischen Tanzsportverbandes unter den Sparten der Vereine“, erzählt Kruse. Bei der SG 05 gebe es noch keinen Breakdancekurs, deshalb habe er dem Vorstand vorgeschlagen, eine neue Gruppe zu gründen. Der Vorstand beauftragte ihn daraufhin, beim Verband nach einer geeigneten Kursleiterin zu fragen. „Die Verbandssekretärin hat dann den Kontakt zu Luisa Voigt vermittelt“, erzählt Kruse.

Spartenleiter Uwe Kruse und Luisa Voigt suchen für die SG 05 Ronnenberg Breakdance-Talente. Quelle: Ingo Rodriguez

Los geht es mit einer Schnupperstunde

Die 18-Jährige aus dem 12. Jahrgang der Waldorfschule sagte nach der Anfrage sofort zu. „Für ein überschaubares Stundenhonorar“, versichert Kruse. Die Breakdancerin soll zunächst versuchen, über eine Onlineschnupperstunde interessierte Kinder und Jugendliche zu finden. „Später ist ein regelmäßiges Präsenzangebot im Ronnenberger Gemeinschaftshaus geplant“, kündigt der Spartenleiter an.

Für die junge Frau aus dem Olympiakader geht nun ihr steiler Aufstieg mit dem Beginn einer Trainerkarriere weiter. „Um die Hip-Hop- und Breakdancekultur, die sich als frei von Grenzen der Abstammung, des Geschlechts und des Alters begreift, zu unterstützen, möchten wir unter Anleitung von Luisa ein Breakingangebot für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche aufbauen“, sagt Kruse. Los geht es am Dienstag, 15. Juni, von 17 bis 18 Uhr mit der kostenlosen und unverbindlichen Onlineschnupperstunde – auch für Anfänger. Interessierte können sich per E-Mail an tanzen@sg05.de anmelden, um weitere Infos und den Link zur Teilnahme zu erhalten.

Voigt will Grundschritte vormachen

Voigt will zum Auftakt ganz kurz einen Einblick in die Entstehung des Breakdance als Teil der Hip-Hop-Kultur in den Siebzigerjahren in den USA geben. „Dann werde ich ein paar Freestyle-Grundschritte zum Mit- und Nachmachen vorführen“, kündigt sie an. Die 18-Jährige ist selbst erst seit vier Jahren aktive Breakdancerin. „Ich habe immer gerne Tanzfilme geguckt und mich dann einfach mal nach Angeboten erkundigt“, erzählt sie. So sei sie über Hannover 96 zu regelmäßigen Trainingseinheiten in einem Jugendzentrum in Hannover-Nordstadt gekommen. Inzwischen trainiere sie täglich zwei bis vier Stunden. „Ich möchte mich schließlich für Olympia qualifizieren“, sagt sie.

Von Ingo Rodriguez