Einer der ältesten gebürtigen Ronnenberger, Heinz Seligmann, war 1937 vor den Nazis nach Südamerika geflohen. Der Stolperstein zur Erinnerung an den jüdischen Flüchtling war erst am vergangenen Wochenende in der Kernstadt verlegt worden. Jetzt ist er im Alter von 105 Jahren gestorben.