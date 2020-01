Ronnenberg

Die SPD lehnt die Pläne von Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms ab, das Defizit im Haushaltsplan 2020 in Höhe von rund 674.000 Euro mithilfe einer Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer auszugleichen. Die Sozialdemokraten fordern Harms auf, „weitere Vorschläge für die Kompensation des Defizites – außer der Erhöhung der Grundsteuer – vorzulegen“. Die CDU will indes isoliert für den Haushalt 2020 „die Kröte Steuererhöhung schlucken“. Die beiden großen Ratsgruppen hatten am vergangenen Wochenende in internen Klausuren über den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung beraten.

„Personalentscheidungen verursachen Defizit“

„Einer Erhöhung der Grundsteuer, die bekanntermaßen einkommensunabhängig ist und damit insbesondere die Menge der durchschnittlichen und niedrigen Einkommensbezieher belastet, können wir nicht zustimmen“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Dieter Schur. Er sieht eine maßgebliche Ursache für das drohende Haushaltsdefizit in „Personalentscheidungen – speziell die Neubesetzung des Ersten Stadtrates“, die Harms zu verantworten habe.

Eigene Vorschläge für Einsparungen legt die SPD nicht vor. Das überlässt die Fraktion der Bürgermeisterin. „Einfach an der Steuerschraube zu drehen und damit die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zu belasten, ist uns zu einfach“, sagt Schur.

Eine andere Lösung sieht die CDU aktuell nicht. Ein sehr hoher Prozentsatz der Maßnahmen im Haushalt seien Pflichtaufgaben oder durch die Beschlusslage sowie vertragliche Verpflichtungen festgelegt, sagt Fraktionssprecher Gerald Müller. Die Folgekosten und Abschreibungen seien nicht abwendbar. Höchstens ein oder zwei Projekte könnten aufgeschoben werden, die das Defizit allein aber nicht ausgleichen könnten. Die bisherige ablehnende Haltung gegenüber Steuererhöhungen werde seine Partei deshalb für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich aufgeben.

CDU sucht nach Einsparmöglichkeiten

Zum Nachdenken bringe ihn aber der mittelfristige Ausblick auf die Jahre 2021 bis 2023, für die Kämmerer Frank Schulz weitere Defizite vorausgesagt habe. Eine solche Haushaltplanung nannte Müller „eigentlich nicht mehr nachhaltig“. Deshalb suche seine Fraktion nun nach Einsparmöglichkeiten für diese Jahre, um nicht beim nächsten Haushalt wieder an dem Punkt zu stehen, über weitere Steuererhöhungen sprechen zu müssen.

Ansatzpunkte gebe es aus Müllers Sicht lediglich bei den freiwilligen Maßnahmen. Die sogenannten Ronnenberger Standards müssten dabei auf den Prüfstand. Damit meint der CDU-Politiker beispielsweise die im Vergleich mit dem Umland groß geplanten 80-Quadratmeter-Klassenräume für neu gebaute Schulen oder die flächendeckend eingeführten Drittkräfte für Kitagruppen – obwohl dieser Punkt, wie Müller einräumen muss, aufgrund von Zuschüssen und der Einbeziehung des Springerpools für Erzieherinnen, der Stadt eigentlich keine Mehrkosten verursacht hat.

Die kleineren Fraktionen von Grünen und AfD haben ihre Haushaltsklausuren noch vor sich. Aufgrund der Pattsituation der beiden großen Gruppen ist es mit Blick auf den Haushaltsbeschluss im Februar besonders interessant, wie sich diese Fraktionen beim Thema Steuererhöhungen positionieren und damit möglicherweise eine Mehrheit für eine der beiden Seiten ermöglichen.

