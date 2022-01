Ronnenberg

Deutliches Zeichen für Gleichberechtigung und Toleranz: „Es muss das Ziel der Stadtverwaltung und auch aller Parteien im Rat sein, jeder möglichen Form von Ausgrenzung und Diskriminierung mit Nachdruck entgegenzuwirken“, sagt Ronnenbergs SPD-Fraktionsvorsitzender Fabian Hüper. Auf Initiative der Sozialdemokraten soll deshalb am 17. Mai an städtischen Fahnenmasten die Regenbogenflagge gehisst werden. Das ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.

Damit die Stadt künftig buchstäblich Flagge zeigt und Farbe bekennt, wenn es darum geht, ihre Ablehnung von jeglicher Form der Diskriminierung zu demonstrieren, haben die Ronnenberger Sozialdemokraten ihre Forderung jetzt sogar offiziell beantragt. In der Ratssitzung am 12. Januar soll über den Vorschlag der SPD gesprochen werden.

„Von Vielfalt und Toleranz profitieren wir alle“

„Die Stadt Ronnenberg und ihre Einwohnerinnen und Einwohner sind vielfältig und tolerant. Von dieser Vielfältigkeit profitieren wir alle“, begründet SPD-Fraktionsvorsitzender Hüper den Antrag. Aus diesem Grund sei es wichtig, künftig regelmäßig ein öffentliches und sichtbares Zeichen zu setzen, um Ausgrenzungen und Diskriminierungen entschieden entgegenzutreten. „Mit dem Hissen der Regenbogenflagge vor städtischen Gebäuden wird deutlich gemacht, dass von Seiten der Stadt jede Form der Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie klar verurteilt wird“, sagt er.

Im vergangenen Jahr hatte in der Region Hannover unter anderem bereits die Stadt Neustadt am 17. Mai eine Regenbogenflagge vor dem Rathaus gehisst – als Zeichen der Ablehnung von Ausgrenzungen, denen Menschen immer noch ausgesetzt sind, die vom gängigen Geschlechterschema und Heterosexualität abweichen. Das Datum soll an den 17. Mai 1990 erinnern. Damals hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Homosexualität nicht mehr als Krankheit zu werten. Seit 2005 weisen Homo-, Trans-, Bi- und Intersexuelle jedes Jahr am 17. Mai mit Aktionen auf die weiterhin andauernden Diskriminierungen hin.

Durchfahrtverbot für Lkw?

In der Ratssitzung am 12. Januar steht auch noch ein weiterer Antrag der SPD-Fraktion auf der Tagesordnung. Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob und wie es möglich ist, ein Durchfahrtverbot für Lastwagen im Ortskern umzusetzen. Diese Regelung soll jedoch nur für Lastwagenverkehr gelten, der den Ortskern als Abkürzung oder Ausweichstrecke nutzt. Anlieger und Lieferverkehr sollen mit Lastwagen in der Kernstadt weiterhin freie Fahrt haben.

Von Ingo Rodriguez