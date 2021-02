Empelde

Sabrina Bischoff ist seit sechs Monaten die neue Leiterin der Integrativen Kindertagesstätte Ronnenberg (InKiTaRo). Corona-Vorgaben, eine zwischenzeitliche Schließung von InKiTaRo, die Ferien oder der Wintereinbruch – irgendwas kam immer dazwischen, um sich mit ihr zu treffen. Nun endlich hatte sie Zeit für einen Spaziergang bei frühlingshaftem Wetter rund um Ententeich und Marie-Curie-Schulkomplex.

Passenderweise lässt sich dabei über Fußstapfen sprechen. „Die waren sehr groß“, sagt Sabrina Bischoff und lacht. Damit meint sie ihre Vorgängerin Gerlinde Eichhorn. „Sie war etwa 20 Jahre die Einrichtungsleiterin. Was mir geholfen hat: Frau Eichhorn ist meine ehemalige Mentorin, beim Übergang konnte ich mich zudem mit ihr abstimmen“, erzählt Bischoff.

Auch die Umgebung war ihr geläufig. „Ich kannte InKiTaRo durch eine frühere Sommerferienbetreuung und hatte mich in dieses verwinkelte Haus sofort verliebt.“ Der Start im vergangenen Sommer war also fast ein Heimspiel, „zumal ich ein starkes Team an meiner Seite habe“.

Die Integrative Kindertagesstätte Ronnenberg bietet in Empelde Platz für weit über 100 Kinder. Quelle: Stephan Hartung

Die Begeisterung für ihren Job ist Sabrina Bischoff anzumerken. „Ja!“, sagt sie auf die Frage, ob dabei ihr Herz aufgeht. Ihre Augen strahlen, und das liegt nicht an der Sonne, die ihr direkt ins Gesicht scheint. „Es gibt Menschen, die nicht neben einem Spielplatz leben können wegen des Geschreis. Ich sehe das anders. Für mich ist das Leben“, sagt sie und denkt an klassische Dienstleistungsjobs. „Ich könnte nicht 39 Stunden in einem Büro sitzen. Fernab von Kindern – nein, das wäre nichts für mich“, berichtet die Leiterin und erzählt von einer Situation vor dem Gespräch. „Da musste ich kurz in der Krippe aushelfen. Das mache ich gern.“

Ihre Motivation zieht sie auch daraus, weil sie ihren bisherigen Tätigkeitsbereich leicht verändert hat. Bislang hatte sie nur mit Hortkindern zu tun. Es sei jetzt ein anderes Feld, aber mit gleicher Grundarbeit. Dennoch: „Ich bin da reingewachsen, gerade bei Krippenkindern sind die pädagogischen Ansätze anders. Es macht mir alles sehr viel Spaß.“

Von 2002 bis 2006 (Schülerbetreuung Weetzen) und von 2006 bis 2016 (Rasselbande Ronnenberg) arbeitete sie jeweils in Elterninitiativen, wobei die Rasselbande ab 2010 in städtische Trägerschaft überging. 2016 begann in Empelde die Funktion der stellvertretenden Leiterin des Horts der Theodor-Heuss-Schule.

In Ronnenberg hat sie schon alles erlebt

Weetzen, Ronnenberg, Empelde – dann hat sie ja schon in der Stadt fast alles gesehen. „Und in Benthe und Ihme-Roloven war ich auch tätig“, sagt die 39-Jährige und lacht. Im Kindergarten in Benthe absolvierte sie ihre praktische Ausbildung zur Sozialassistentin, in einer gleichen Einrichtung in Ihme-Roloven stand die Prüfung zur Erzieherin an. Sabrina Bischoff bezeichnet sich selbst als „zugezogene Alt-Ronnenbergerin“. Sie wuchs im Wedemärker Ortsteil Bissendorf/Wietze auf, mit drei Jahren kam sie nach Ronnenberg und lebte in der Kernstadt. Jedoch, fügt sie fast entschuldigend hinzu: Vor drei Jahren sei sie nach Northen gezogen, die Bewirtschaftung ihres Gartens ist ihr großes Hobby. „Ich fühle mich trotzdem in Ronnenberg zu Hause und kann mich mit der Stadt identifizieren. Ich kenne alle Punkte, die man mit Kindern ansteuern kann.“

Kaum Regelbetrieb wegen Corona

Zurzeit ist dies natürlich wegen Corona nicht möglich. Die Pandemie prägt auch ihre bisherige Amtszeit. „Richtigen Regelbetrieb hatten wir nur wenige Wochen“, erinnert sie sich. Ende September musste InKiTaRo wegen Corona-Fällen sogar für rund 14 Tage schließen. Die Frage, was sie als neue Leiterin für Ideen hat und welche Projekte sie umsetzen will, erübrigt sich daher. „Wir müssen jetzt erstmal durch die Pandemie kommen und dann alles wieder in Gang bringen – beispielsweise die Vernetzungen mit anderen Kitas und den Schulen, um den Kindern den Übergang zu erleichtern“, sagt Bischoff, die im Personalrat der Stadt Ronnenberg sitzt und zuständig ist für den Arbeitsschutz in den Kitas.

Das ist die InKiTaRo Die Integrative Kindertagesstätte Ronnenberg (InKiTaRo) feiert 2021 ihr 30-jähriges Bestehen. Die Einrichtung, die an der Straße Am Wischacker eine reine Raumfläche von 1200 Quadratmetern besitzt, bietet Platz für 147 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. InKiTaRo befindet sich in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg und nimmt Kinder aus Empelde auf, die beispielsweise Sprachauffälligkeiten und in verschiedenen Bereichen Förderbedarf haben. Die Kinder werden intensiv betreut, auch in Kooperation mit Logopäden und Ergotherapeuten, um dank der Förderung später eine Regelschule besuchen zu können. Diese Kinder werden in den normalen Alltag zusammen mit anderen Kindern eingebunden, was für den integrativen Charakter gesorgt. InKiTaRo hat 28 Mitarbeiter und bietet montags bis freitags eine Betreuung von 7 bis 17 Uhr. hg

Von Stephan Hartung