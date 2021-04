Empelde

Freibadfreunde freuen sich bereits auf den Beginn der Badesaison. Doch schon jetzt ist klar: Aus dem geplanten Start des Freibads Empelde zum 1. Mai wird auch in diesem Jahr nichts werden. 

Im Rathaus sind die Vorbereitungen für die Freibadöffnung trotzdem bereits weitgehend abgeschlossen. „Alles hängt von der entsprechenden Corona-Verordnung ab“, erläutert Fachbereichsleiter Frank Schulz. Die Erlaubnis seitens des Landes Niedersachsen, das Freibad öffnen zu dürfen, erwartet er für „Mitte bis Ende Mai“. Dabei geht die Verwaltung in Ronnenberg zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, „dass wir zumindest so öffnen können wie im letzten Jahr“, sagt Schulz.

Wieder drei Schichten pro Tag für die Badegäste

In der vergangenen Badesaison durften laut Landesverordnung gleichzeitig 121 Badegäste das Freibad Empelde nutzen. Diese begrenzte Anzahl führte vor allem an den heißen Tagen zu lange Schlangen und Stauungen an der Kasse sowie zu einer Änderung im Konzept der Verwaltung, die auch in diesem Sommer zur Anwendung kommen soll. Dabei wird die tägliche Badezeit in drei Abschnitte à drei Stunden geteilt, um möglichst vielen Badegästen die Möglichkeit für eine Abkühlung zu geben. Die Zeit zwischen den einzelnen Abschnitten nutzen die Mitarbeiter des Bades zur Desinfektion.

Lange Schlangen vor dem Einlass sollen durch das Drei-Schichten-Modell vermieden werden. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Schulz hatte noch weitere gute Nachrichten parat: So hat die Stadt eine neue Pächterin für den Kiosk im Freibad gefunden. Die Versorgung der Badegäste mit Getränken und kleinen Imbissen ist damit weiterhin gesichert. Und auch bei der Suche nach einem dritten Schwimmmeister bahnt sich eine Lösung an. Nach der Ausschreibung der Stelle ist im Rathaus eine qualifizierte Bewerbung eingegangen. Damit besteht die Hoffnung, diese lange vakante Stelle neu zu besetzen.

Zwei Behindertenparkplätze vor dem Freibad eingerichtet

Indes haben Mitarbeiter des Bauhofes dafür gesorgt, dass gehbehinderte Personen den Eingang des Bades leichter erreichen können. Sie pflasterten einerseits zwei neue Behindertenparkplätze auf der Parkfläche vor der Einrichtung. Zudem legten sie die Pflastersteine auch zu einem Weg bis zum Kassenbereich, sodass das Bad nun auch mit Rollstühlen und Rollatoren einfacher erreichbar ist.

Möglicherweise muss diese gute Tat aber noch einmal in Augenschein genommen werden. Aus der Bevölkerung kam nämlich der Hinweis, dass die beiden Stellplätze nicht der Regelbreite für Behindertenparkplätze entsprechen. Bürgermeisterin Stephanie Harms versprach, dass dieser Umstand umgehend überprüft werde.

Von Uwe Kranz