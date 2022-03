Benthe

Mit dem Einsetzen wärmerer Temperaturen beginnt wieder die Krötenwanderung zum Ablaichen in die oft mehrere Hundert Meter entfernt liegenden Teiche und feuchten Senken. Damit die Tiere beim Überqueren von Fahrbahnen nicht von Autos überfahren werden, wird die Salinenstraße im Bereich des Benther Berges wie jedes Jahr mit zusätzlichen Pollern gesperrt. Die Krötenwanderung wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen andauern.

BUND-Helfer stellen Krötenzaun an Lenther Chaussee auf

Bereits in der vergangenen Woche haben Helferinnen und Helfer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) an der Lenther Chaussee einen Krötenzaun aufgestellt. Die Stadt Ronnenberg bittet Autofahrer, Rücksicht zu nehmen und langsam zu fahren, damit die Freiwilligen beim Umsetzen der Kröten morgens und abends nicht gefährdet werden. Die Stadtverwaltung appelliert zudem an alle Anlieger auf die Natur – und hier insbesondere auf eine geschützte, aufgrund der abnehmenden Feuchtgebiete bedrohte Tierart – Rücksicht zu nehmen und in der angegebenen Zeit einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen.

Die Salinenstraße ist grundsätzlich ganzjährig für den Autoverkehr gesperrt. Zum Schutz der Kröten nimmt die Polizei während der Wanderperiode zusätzliche Kontrollen des Fahrverbots vor.