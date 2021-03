Benthe

Die Stadt Ronnenberg plant, am Montag, 15. März, mit Straßen- und Gehwegsanierungsarbeiten im Stadtteil Benthe zu beginnen. In der Salinenstraße bekommen die asphaltierten Gehwege eine neue Oberfläche aus rotem Betonrechteckpflaster. In Teilbereichen werden defekte Randeinfassungen ausgebessert. Anschließend soll die vorhandene Fahrbahnoberfläche abgefräst und mit einer neuen Asphaltdeckschicht erneuert werden. Die Sanierungen sind Teil des Programms zur Straßen- und Gehwegsanierung, das Jahr für Jahr umgesetzt wird. Für die Arbeiten im öffentlichen Bereich entstehen den angrenzenden Anliegern keine Kosten.

Stadt investiert rund 250.000 Euro ohne Anwohnerbeteiligung

Der nordwestliche Gehweg wird zwischen dem Buchenweg und dem Eschenweg auf einer Länge von rund 120 Metern ausgebaut. Im südöstlichen Bereich erhält der asphaltierte Gehwegbereich zwischen den Einmündungen Am Hengstgarten und Am Hammfeld auf einer Länge von rund 140 Metern eine neue Oberfläche. Die Fahrbahnsanierung umfasst den Bereich der Salinenstraße vom Haus Nummer 3 bis zur Nummer 38. Witterungsabhängig kalkuliert die Stadtverwaltung mit einer Dauer der Maßnahme von elf bis zwölf Wochen. Die Gesamtkosten werden auf rund 250.000 Euro veranschlagt.

Um einen schnellen und reibungslosen Verlauf der Baumaßnahme zu gewährleisten, werden die Anlieger gebeten, ihre Fahrzeuge frühzeitig außerhalb des Baustellenbereiches abzustellen. Während der Bautätigkeiten ist das Befahren der Straße und das Parken in dem betroffenen Bereichen nur eingeschränkt möglich sein.

Weitere Informationen zu aktuellen Baumaßnahmen im Stadtgebiet sind im Internet unter www.ronnenberg.de/bauen-stadtentwicklung/aktuelle-baumassnahmen/strassen-und-kanalbau/ zu finden.

Von Uwe Kranz