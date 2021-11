Ronnenberg

Die Ausstellung „Czernowitzer Köpfe“ hat in diesem Jahr schon an vielen Orten in Deutschland Beachtung gefunden. Nun macht die Schau, die an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnern soll, Station in Ronnenberg, wo es eine stark ausgeprägte jüdische Historie gibt. Auf Einladung des Kirchenvorstands Ronnenberg, des Teams „Ronnenberger Abend“ und des Arbeitskreises „Kunst auf dem Kirchenhügel“ war am Freitagabend die Vernissage.

Der Titel der Ausstellung erinnert an die Herkunft bekannter Persönlichkeiten wie Rose Ausländer, Paul Celan oder Selma Meerbaum-Eisinger, die in Czernowitz zur Welt kamen. Es ist die Hauptstadt des nördlichen, heute zur Ukraine gehörenden Teils der historischen Landschaft Bukowina – der südliche Teil gehört zu Rumänien. Die Landschaft Bukowina wurde vor dem Zweiten Weltkrieg oft als „jüdische Stadt mit deutscher Sprache“ bezeichnet. Die Region hat viele kreative Köpfe, besonders Dichter und Schriftsteller, hervorgebracht. Einige davon sind nun auf Gemälden zu sehen, die in der Michaeliskirche, im Gemeindehaus und im Kirchenkreisamt am Kirchhofe in Ronnenberg ausgestellt sind – insgesamt rund zwei Dutzend Porträts.

Auch in der Kirche hängen Porträts, hier eines von Edith Silbermann. Quelle: Stephan Hartung

Die Kunstwerke stammen von der Schneverdinger Künstlerin Dietlind Horstmann-Köpper. Sie hat Juden seit 2009 in eindrucksvollen Gemälden porträtiert. Bei der Vernissage war sie anwesend, außerdem die Berliner Schriftstellerin und Dichterin Tanja Langer. Langer stellte die dargestellten Persönlichkeiten vor und führte ein Gespräch mit der Künstlerin – die Frauen kennen sich schon länger und sind befreundet. Im Anschluss standen beide den rund 20 Gästen für Diskussionen, Austausch und Anregungen zur Verfügung.

Bei den Porträtierten handelt es sich um deutschsprachige Dichter und Schriftsteller. Sie alle wurden am Ende des 19. oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren. Wegen ihres Glaubens und ihrer Herkunft wurden sie verfolgt – für manche endete die Verfolgung im Konzentrationslager.

Dietlind Horstmann-Köpper (links) und Schriftstellerin Tanja Langer sprechen mit den Besuchern. Quelle: privat

Die Ausstellung „Czernowitzer Köpfe“ ist bis zum 29. November zu sehen – jeweils sonntags im Anschluss an den Gottesdienst. Weitere Termine können unter Telefon (05109) 519547 im Pfarrbüro oder unter (0151) 28831561 vereinbart werden.

Von Stephan Hartung