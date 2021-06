Weetzen

Das ging schnell – für viele zu schnell. Fast eine Viertelstunde vor der angekündigten Zeit löste Sprengmeister Karl-Heinz Bühring die erste Ladung aus. Nur Sekunden später folgte die zweite, und der rund 140 Jahre alte Schornstein der ehemaligen Zuckerfabrik in Weetzen senkte sich ganz langsam in Richtung Einfahrtstor an der Hauptstraße. Kurz darauf lagen die Überreste des Wahrzeichens der Industrieruine, das viele in dem Schlot sahen, unter seiner eigenen Staubwolke am Boden.

Viele Schaulustige stehen vor dem Haupttor

Mehr als 100 Schaulustige hatten die Sprengung allein am Haupttor verfolgt. Enttäuscht kamen annähernd noch einmal genauso viele zu spät. Sie hatten damit gerecht, dass die angegebene Zeit der Vorankündigung um 14 Uhr fix sei. „Ich bin extra mehrere Kilometer mit dem Fahrrad hergefahren“, beklagte sich eine Frau, die zumindest noch wissen wollte, wo denn der Schornstein einmal gestanden hatte. Trotz der Spannung, die viele vor dem ersten großen Knall empfanden: Letztlich handelte es sich nicht um eine Show für Publikum, sondern um Präzisionsarbeit.

Viele Schaulustige verfolgen das Geschehen von der Hauptstraße aus. Quelle: Uwe Kranz

Und diese erfüllt Bühring ohne sichtbare Schwierigkeiten. Der Schornstein brach nach der zweiten Detonation in mehrere Teile und fiel somit nicht in voller Länge auf den Hof der ehemaligen Fabrik, in der 1986 die letzte Rübenkampagne gefahren wurde. Vor dem Tor standen auch Stadtarchivar Matthias Biester und Uwe Repinski, die beide im Arbeitskreis Ronnenberger Stadtgeschichte aktiv waren. Es sei nun anzunehmen, dass bald alle Hinweise auf die Industriegeschichte Weetzens verschwunden sein würden, sagte Biester, durchaus zwiegespalten, wie er zugab. Denn letztlich soll anstelle der Fabrik bald ein großes Neubaugebiet entstehen und Wachstum für den Ort bringen. Vielleicht weise dann noch eine Tafel auf die Zuckerfabrik hin, so seine Hoffnung.

Am Ende liegt der Schornstein unter seiner eigenen Staubwolke. Quelle: Uwe Kranz

Schlot fällt „perfekter als gedacht“

Bauleiter Sven Brase von der Firma A&S Betondemontage in Lehrte war ebenfalls sehr angetan von Bührings Diensten. Der Schornstein sei „noch perfekter gefallen als gedacht“, stellte er fest. Er plant nach den Aufräumarbeiten bereits die nächsten Schritte auf der Baustelle. Zunächst müssten kleinere Tanks gereinigt und entsorgt werden, dann soll das Kesselhaus fallen. Die Aufträge für die großen Tanks entlang der Humboldtstraße und für die drei großen Silos habe seine Firma noch nicht erhalten. Aber eines ist für ihn sicher: „Das ist normaler Spannbeton, da muss nichts mehr gesprengt werden.“ Vielmehr würden diese Kolosse von oben nach unten „abgeknabbert“.

Allerdings gibt es ein wenig Zeitdruck bei der Angelegenheit. Nach jahrelanger Verzögerung hat die Stadt inzwischen klargemacht, dass die Abrissarbeiten auf dem Areal bis zum Jahresende abgeschlossen sein müssen. Im anderen Fall werde ein anderes Baugebiet vorgezogen.

Von Uwe Kranz