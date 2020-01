Ronnenberg

Schluss mit der Raserei am Ihmer Tor: Mehr als zwei Wochen nach einer Farbattacke auf ein Blitzgerät an der Bundesstraße 217 in Ronnenberg läuft die Schonfrist für Temposünder nun ab. Nach Angaben der Ronnenberger Stadtverwaltung soll die mit Sprühfarbe beschmierte Linse des fest installierten Blitzers jetzt umgehend gereinigt werden.

„Während der Feiertage und über den Jahreswechsel war der Bauhof personell unterbesetzt, aber nun wird das Gerät so schnell wie möglich wieder einsatzbereit gemacht“, sagt Thorsten Arndt aus dem Team Technische Infrastruktur. Autofahrer in Richtung Hameln sollten sich deshalb besser wieder an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 halten.

Unbekannte Täter haben den Blitzer mit Sprühfarbe beschmiert und dabei auch die Linse abgedeckt. Quelle: Ingo Rodriguez

Vor etwa 14 Tagen hatten bislang unbekannte Täter den Kasten des Tempomessgerätes mit grüngelber Signalfarbe besprüht und dabei auch die durchsichtige Linse komplett abgedeckt. Bei der Polizei wurde zwar Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Für die Reinigung des städtischen Blitzgerätes ist aber die Kommune zuständig. Auf eine zeitnahe Instandsetzung der Anlage hatte jedoch nach dem Vorfall bislang nichts hingedeutet.

Wie zu beobachten war, haben seitdem zahlreiche Autofahrer die Gelegenheit genutzt, in Fahrtrichtung Hameln noch vor dem Ortsausgang erheblich zu beschleunigen und das erlaubte Tempolimit von 50 Stundenkilometern viel früher als gestattet zu überschreiten. Geblitzt wurden Temposünder seit der Farbattacke an der Kreuzung Ihmer Tor nur noch in Fahrtrichtung Hannover – von dem zweiten Blitzgerät auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das die Täter verschont hatten.

In Fahrtrichtung Hannover ist das Tempomessgerät noch blitzbereit. Quelle: Ingo Rodriguez

Bereits vor etwa einem Jahr hatten bislang Unbekannte in Ronnenberg am Ihmer Tor genau den gleichen Blitzer an der B 217 in Fahrtrichtung Springe und Hameln gleich zweimal innerhalb weniger Tage mit Signalfarbe besprüht. Die Täter zu ermitteln, ist laut Polizei ohne Zeugen äußerst schwierig.

