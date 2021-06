Weetzen

Mit Zollstock und Sprühfarbe in der Hand umrundet Karl-Heinz Bühring immer wieder die alten Backsteinmauern. Überall, wo Löcher hineingebohrt werden müssen, kennzeichnet der Sprengmeister die Stellen mit einem blauen Kreuz. Die Berechnung und Vorbereitung sei keine Routine, „jeder Schornstein ist anders“, erklärt er. Schließlich soll am Donnerstag, 24. Juni, alles glattgehen, wenn der 40 Meter hohe Schlot der alten Zuckerfabrik in Weetzen gesprengt werden soll.

Sprengmeister hat über 40 Jahre Erfahrung

Mit Bühring hat das ausführende Abbruchunternehmen A & S aus Lehrte einen erfahrenen Sprengmeister zur Seite. Seit 41 Jahren ist der bei der Firma Otto Freerk Beschäftigte in seinem Handwerk tätig. „Ich sehe mir ein Objekt zuerst an, dann habe ich gleich eine Vorstellung davon, wie es gesprengt werden kann“, sagt Bühring. Er weiß, wovon er spricht. In den vergangenen Jahren zählten neben Schornsteinen auch Brücken und ganze Gebäude zu seinen Einsatzorten. 2015 sprengte Bühring einen alten Weltkriegsbunker in Hannover-Herrenhausen. Ein mächtiger Betonkoloss. Der Schornstein der alten Zuckerfabrik an der Hauptstraße hingegen zählt laut dem Sprengmeister im Vergleich zu den mittelgroßen Aufträgen.

Der Bau soll am Donnerstag um 14 Uhr gesprengt werden und nach vorn auf das Industriegelände kippen. Dafür hat Bühring den Kippwinkel exakt berechnet. 28 Bohrungen braucht es, jeweils 14 an zwei gegenüberliegenden Seiten, um diese mit Sprengzündern zu füllen und die massiven Wände schließlich mit einer Explosion zu entfernen. Durch den fehlenden Halt kippt der Schornstein nach vorn auf das Gelände, wo nach dem Aufprall die Überreste mit Baggern abgefahren werden. Soweit der Plan.

Ganze 1,80 Meter dick sind die Wände des Schornsteins. Quelle: Sarah Istrefaj

„Dieser Schornstein hat eine starke Mächtigkeit“, sagt Bühring und deutet in die quadratischen Öffnungen am Fuß des Bauwerks. Er hat die Wände von drei Seiten öffnen lassen, um die Wandstärke sehen zu können. Diese beträgt ganze 1,80 Meter. „Da kommt man nur mit Kompressor und Luftbohrmaschine durch“, weiß der Sprengmeister. Elektrische Bohrungen hingegen könnten nur bis zu einer Wandstärke von 90 Zentimetern angewandt werden. Andernfalls bestehe die Gefahr herabfallender Steine. „Sicherheit geht vor“, sagt Bühring.

Sind die Löcher am Mittwoch erst einmal gebohrt, werden darin die Sprengzünder platziert und mit Bauschaum versiegelt. Dies ist wichtig, um einen Gegendruck zu erzeugen. Der Druck müsse innerhalb des Bauwerks entstehen, andernfalls würde die Sprengung einfach verpuffen.

„Weetzer brauchen keine Angst haben“

Bauleiter Sven Brase von der Firma A & S zeigt sich mit den Vorbereitungen sichtlich zufrieden und gibt sich entspannt. „Herr Bühring ist von einem Sprengfachunternehmen, er weiß genau, was er da macht“, sagt er. In den vergangenen Tagen habe es jedoch seitens einiger Bürgerinnen und Bürger Verunsicherung über die Sprengung gegeben. „Den Weetzern sei gesagt: Ihr braucht keine Angst haben. Es wird nichts durch die Gegend fliegen, es wird nichts passieren“, versichert Brase. Am Dienstag schütteten Bagger als reine Vorsichtsmaßnahme bereits einen kleinen Schutzwall zur Straße hin auf.

Von Sarah Istrefaj