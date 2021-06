Weetzen

Das Signal des Weetzener Ortsrates war deutlich: Bis zum Ende des Jahres hat das Gremium den Investoren auf dem Areal der früheren Zuckerfabrik Zeit gegeben, um die Industrieruine restlos abzuräumen. Alternativ würde das „Große Seefeld“ als Baugebiet entwickelt werden. Eine Reaktion bahnt sich nun in der kommenden Woche an: Ein Abbruchunternehmen aus Lehrte will den Schornstein auf dem Gelände am Donnerstag, 24. Juni, sprengen. Auch das Kesselhaus soll in der Folge abgerissen werden. Es fehlten noch letzte Genehmigungen, hieß es.

Lesen Sie auch: Für den Ortsrat hat die Zuckerfabrik als Baugebiet Vorrang

Arbeiten dauern bereits seit fast drei Jahren an

Seit fast drei Jahren dauern die Abbrucharbeiten bereits an und gerieten in dieser Zeit immer wieder ins Stocken. Hinter den Kulissen war immer wieder von einer Frist bis Sommer 2019 zu hören gewesen. Die ist inzwischen weit überzogen. Außer dem Schornstein und dem Kesselhaus stehen allerdings auch noch drei rund 40 Meter hohe Silos, die in der Vergangenheit das Ortsbild Weetzens prägten und bis nach Benthe zu sehen sind. Auch diese Kolosse müssen noch fallen. Zur Vorgehensweise an dieser Stelle äußerte sich das Lehrter Unternehmen noch nicht.

Aus der Bevölkerung des Ortes war zuletzt die Idee laut geworden, den Schornstein als Industriedenkmal innerhalb der neuen Wohnbebauung stehen zu lassen. Dies ist nun offenbar endgültig vom Tisch.

Von Uwe Kranz