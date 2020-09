Empelde

Die vergangenen Monate waren für den Verein Schüler- und Familienhilfe in Empelde nicht einfach. „Corona hat alles ausgebremst“, sagt die Leiterin Gaby Koch. Inzwischen laufe die Hausaufgabenhilfe aber wieder an – natürlich unter Einhaltung der allgemein gängigen Regeln. „Es wird jetzt immer eine Stunde für Schüler eines Jahrgang angeboten“, erläutert Koch. Das vereinfache die Arbeit für die Studierenden und die ehrenamtlichen Helfer sogar ein wenig, da thematisch nicht so viel durcheinander gehe.

Und auch was die Formalitäten im Verein angeht, gibt es Neuigkeiten: „Wir haben endlich einen neuen Vorstand gewählt“, berichtet Koch. Der neue erste Vorsitzende, Pervish Hilmy, hat am 30. Juli offiziell Heike Claaßen abgelöst, die nun Beisitzerin ist. „Ich möchte jetzt was zurückgeben“, sagt Hilmy. Denn der 26-Jährige habe selbst schon als Schüler die kostenlose Hausaufgabenhilfe in Anspruch genommen. Später sei er dann auch als Helfer tätig gewesen. Daher bestehe bereits eine jahrelange Verbindung.

Digitalisierung im Verein vorantreiben

Große Veränderungen plane er nicht umzusetzen. „Ich möchte aber die Digitalisierung im Verein ein wenig vorantreiben“, sagt Hilmy. Auch in der Hausaufgabenhilfe sollte das mehr Raum einnehmen. Aber jetzt müsse er sich erst einmal einarbeiten und Fuß fassen.

Die Wahl der Pastorin Martyna Pieczka zur Kassenwartin sei eher eine logische Konsequenz gewesen, berichtet diese. „Ich kümmere mich hier ja um Kinder und Familien in der Gemeinde“, erklärt sie. Deshalb habe es nahe gelegen, sich auch in dem Verein zu engagieren, der der Kirche sehr nahe stehe.

Das beruhe auf die Gründungsgeschichte, bei der die Johanneskirche in Empelde eine große Rolle gespielt habe. „Im Jahr 1983 haben Ehrenamtliche begonnen, sich für die Schüler- und Familienhilfe zu engagieren, seit 1988 gibt es offiziell den eingetragenen Verein“, sagt Heike Claaßen, die ehemalige Vorsitzende.

„Der Bedarf in Empelde ist riesig“

Ursprünglich sei die Idee gewesen, kostenlose Unterstützung für Kinder aus Familien, die wenig Geld haben und sich möglicherweise keine Nachhilfe leisten können, anzubieten. Das sei auch immer noch der Grundsatz, wobei niemand abgelehnt werde. „Und der Bedarf hier in Empelde ist nach wie vor riesig“, sagt Claaßen. Deshalb solle sich das Angebot auch weiterhin auf diesen Ortsteil beschränken.

Inzwischen würden sowohl die Stadt Ronnenberg als auch die katholische Kirche das Wirken des Vereins unterstützen, erklärt Gaby Koch. Und auch die Zusammenarbeit mit den Schulen laufe gut. „Unsere Räume sind in der Selma-Lagerlöf-Schule“, erzählt sie. Doch zur Hausaufgabenhilfe kommen vor allem Kinder der Marie-Curie-Schule oder der Theodor-Heuss-Schule. „Momentan von der ersten bis zur achten Klasse“, führt sie fort. „Und es gibt noch freie Plätze.“

