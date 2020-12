Empelde

Es ist zwar in erster Linie eine Ablagefläche zum Verstauen der Waren nach dem Einkauf. Trotzdem werfen im Rewe-Supermarkt in Empelde regelmäßig Kunden nach dem Bezahlen an der Kasse einen flüchtigen Blick auf die Pinnwand hinter dem Packtisch. Im benachbarten Penny-Markt befindet sich im Eingangsbereich ebenfalls ein sogenanntes Schwarzes Brett. Dort schieben zwar die meisten Kunden ihren Einkaufswagen an den privaten Angeboten und Gesuchen vorbei, ohne groß Notiz davon zu nehmen. Und doch sind – vor allem im Rewe-Markt an der Berliner Straße – an etlichen Aushängen einige Papierschnipsel mit Telefonnummern bereits abgetrennt. „Da hängen auch immer wieder neue Zettel mit Angeboten“, sagt Rewe-Filialleiter Daniel Woisch.

Zettelwirtschaft mit Angebotsvielfalt

Die gute alte Pinnwand mit Angeboten und Gesuchen hat selbst im Internetzeitalter mit digitalen Verkaufsplattformen wie Ebay offenbar längst noch nicht ausgedient. „Da wird regelmäßig von den Kunden draufgeguckt“, bestätigt auch eine Mitarbeiterin der Bäckerei im Eingangsbereich des Rewe-Marktes. Sie hat einen guten Blick auf den Packtisch mit dem Schwarzen Brett. „Vor allem zu Beginn des Monats und bei Angeboten zum Verschenken wird besonders genau hingeguckt“, sagt die Mitarbeiterin.

Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die analoge Zettelwirtschaft auch als Plattform mit Angebotsvielfalt: Gebrauchte Winterreifen und schnurlose Festnetztelefone warten ebenso auf Abnehmer wie aussortierte Heimtrainer und eine Deckenleuchte. Ein verzweifelter Besitzer sucht zudem nach seiner verlorenen Geldbörse. Außerdem taugt die Pinnwand als Stellenmarkt: Eine Firma sucht per Aushang Reinigungskräfte. Als Dienstleistungen sind auch Nachhilfestunden und Babymassagen im Angebot.

An einigen Zetteln sind bereits Papierschnipsel mit Telefonnummern abgerissen. Quelle: Ingo Rodriguez

Zwei Anrufe – aber noch keinen Erfolg

Eine ältere Frau bietet am Schwarzen Brett als Mutter zweier erwachsener Kinder mit mehreren Enkelkindern ihren Dienst als Babysitterin an. Für die Seniorin hat ihr Aushang noch nicht zum Erfolg geführt. „Es haben aber schon zwei Personen bei mir angerufen und sich erkundigt“, sagt sie auf Nachfrage am Telefon. „Ich habe kein Internet, deshalb gehe ich den traditionellen Weg“, begründet sie ihr analoges Dienstleistungsangebot.

Eine andere Kundin bezeichnet die Aushänge am Packtisch nach dem Verstauen ihrer Waren als „interessanten Service“. Das sei „schön oldschool“. Wenn sie es nicht eilig habe, werfe sie regelmäßig einen Blick auf die neueren Zettel, versichert sie. Einige der bereits leicht vergilbten Aushänge sind aber offensichtlich schon seit längerer Zeit unbeachtet geblieben.

Sinnvolles Angebot für Bürger ohne Internet

Für Rewe-Filialleiter Woisch gehört die Wand mit Angeboten und Gesuchen zum kostenlosen Service seines Marktes. „Wir haben sogar ein Stecksystem zum Einschieben für die Vordrucke“, sagt Woisch. Angeboten werden dort zwei Kategorien: „Nachbarn suchen – Nachbarn bieten“ und „Gesucht und gefunden“. Hin wieder müsse er natürlich einen Blick darauf werfen, dass keine verbotenen oder strafbaren Dinge angebotenen werden. Einer seiner Mitarbeiter verweist auf die abgetrennten Papierschnipsel. „Für ältere Menschen und Kunden ohne Internet ist das als Zielgruppe weiterhin ein sinnvolles Angebot“, findet er.

