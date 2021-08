Empelde

Der Fahrer eines Leichtkraftrades ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 65 am Freitag schwer verletzt worden. In einer langgezogenen Rechtskurve stieß ein Auto mit den stehenden Zweiradfahrer zusammen.

Der 19-jährige Fahrer des Leichtkraftrades war gegen 14.40 Uhr kam auf der stark frequentierten Bundesstraße in Höhe Ausfahrt In der Beschen in Richtung Hannover unterwegs, als er aus seinem Rucksack diverse Gegenstände verlor. Daraufhin kehrte er nach einigen Minuten an diese Stelle zurück, um diese Gegenstände wieder einzusammeln. Hierfür blieb der 19-Jährige mit seinem Zweirad in einer langgezogenen Rechtskurve stehen.

Zwei Autos können noch bremsen, ein dritter nicht mehr

Zwei hinter ihm fahrende Pkws bemerkten dies noch rechtzeitig und konnten bremsen. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer in einem dritten Pkw bemerkte dies jedoch zu spät. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß: Mit der rechten Fahrzeugseite stieß das Auto mit dem 19-Jährigen zusammen, der zu diesem Zeitpunkt auf seinem Leichtkraftrad saß. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß Frakturen im linken Ober- und Unterschenkel, sowie mehrere Bänderrisse.

Lesen Sie auch: Weitere Polizeimeldungen aus Ronnenberg

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein naheliegendes Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden, auch der Pkw wurde beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Für die Unfallaufnahme und den zunächst alarmierten Rettungshubschrauber wurde die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hannover für etwa eine Stunde gesperrt.

Von Uwe Kranz