Empelde

Ein großer Tag liegt hinter den Schülerinnen und Schülern der Selma-Lagerlöf-Schule. 13 junge Erwachsene der Abschlussstufe feierten jetzt ihren letzten Schultag im Kreise von Eltern, Familie und Freunden. Im festlich geschmückten Forum der Schule führte Schulleiter Jochen de Vries durch ein buntes Festprogramm.

Ausgefallene Praktika bereiten Probleme

Bei einem Blick zurück auf das vergangene Schuljahr wurde schnell klar, dass dieses den Schülerinnen und Schülern angesichts der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie einiges abverlangt hatte. Bis zuletzt war die Zukunft einiger aufgrund ausgefallener Praktika ungewiss geblieben. Doch nun konnte verkündet werden: Fast alle Abgängerinnen und Abgänger haben eine Perspektive.

Ihr Weg führt sie in den Berufsbildungs- oder Förderbereich der Werkstätten unter anderem von Caritas und Lebenshilfe, in die Gartenbauschule Ahlem, in das Tagewerk des Annastiftes oder in besondere Maßnahmen des Arbeitsamtes zur Bestimmung persönlicher Fähigkeiten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einer abschließenden Fotoshow der Schülerinnen und Schüler konnten letztlich alle noch einmal in Erinnerungen an die vergangenen Jahre an der Selma-Lagerlöf-Schule schwelgen. Verabschiedet wurden Ali Apsar, Benjamin Bulitta, Julian Heidenreich, Valentina Irimia, Dennis Jahn, Dominik Maring, Luca Fabio Menze, Metin Özer, Paula Redeker, Kevin Röhrs, Alessandro Ruggiero, Aylina Shala und Brenda Wiebe.

Von Sarah Istrefaj