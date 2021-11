Ronnenberg

Die dunkle Jahreszeit beginnt und damit gehen auch besondere Gefahren für Senioren einher. Deshalb hat die Polizei gemeinsam mit ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberatern ältere Menschen informiert, wie sie sicher durch den Winter kommen. Schwerpunkt war ein Thema, dass beim Einkaufen für eine unangenehme Überraschung sorgen kann: Taschendiebstahl und wie man ihn verhindern kann.

Diebe und Einbrecher nutzen den Schutz der Dunkelheit

Dass es im Winter früher dunkel werde, sorge gleich für mehrere Probleme, berichtet die Polizistin Katrin Hofmann. So seien Einbrüche im Winter für Täter attraktiver, die im Schutz der Dunkelheit schlechter zu erkennen sind. Außerdem sei nicht jedem klar, welche Kleidung er in den Abendstunden tragen sollte. Schwarze Kleidungsstücke seien beim Abendspaziergang für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen. Wer helle Sachen trägt, hilft dagegen, Unfälle zu vermeiden.

Unabhängig von der Jahreszeit kommt es in Supermärkten immer wieder zu Taschendiebstählen. Senioren machten es den Dieben dabei häufig leicht, erklärt Seniorensicherheitsberater Wilfried Breipohl. Wer seine Tasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lässt, riskiere, um sein Eigentum gebracht zu werden. „Dann liegt das Portemonnaie zur Abholung bereit“, sagt auch Polizistin Hofmann.

Anzahl der Seniorensicherheitsberater geht zurück

Die Seniorensicherheitsberater sind ein Projekt der Stadt Ronnenberg, das in enger Zusammenarbeit mit der Polizei stattfindet. Inzwischen sind es nur noch Wilfried Breipohl und sein Kollege Uwe Buntrock, die in Ronnenberg als Berater tätig sind. Zu Beginn waren es sieben Senioren, die sich als Seniorensicherheitsberater engagiert hatten, bedauerlicherweise habe es aber mehrere Todesfälle gegeben.

Polizistin Hofmann wünscht sich, wieder Interessierte Senioren zu Sicherheitsberatern ausbilden zu können. Wie es genau mit der Aktion weitergeht, sei aber noch Thema in Gesprächen mit der Stadt Ronnenberg. Für die Präventionsarbeit, die Hofmann als Kontaktbeamtin tagtäglich leiste, sei vor allem das Netzwerk der Sicherheitsberater, die selbst Senioren sind, wertvoll. Sie könnten Informationen über Gefahren direkt in die Kreise älterer Menschen tragen, die von Außenstehenden nicht so leicht zu erreichen seien.

Buntrock glaubt zudem, Senioren noch einmal anders ansprechen zu können, als die Polizei es tut. „Von Senioren für Senioren“ sei sein Motto. Die Polizei leiste als Organ wichtige Präventionsarbeit, die Seniorensicherheitsberater könnten aber eine ganz andere, persönlichere Ebene bedienen.

Von Finn Bachmann