Empelde

Nachdem in den vergangenen Tagen zunächst in Weetzen und dann in Ronnenberg Schriftzüge mit teils verfassungsfeindlichen Inhalten auf Wände von Gebäuden und Betrieben geschrieben worden waren, sind am Freitagmorgen auch in Empelde Schmierereien entdeckt worden. Diesmal handelt es sich allerdings um Tötung...